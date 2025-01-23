Монако
1
Астон Вілла
0
21 січня
19:45
Аталанта
5
Штурм
0
21 січня
19:45
Ліверпуль
2
Лілль
1
21 січня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
1
21 січня
22:00
Болонья
2
Боруссія Дортмунд
1
21 січня
22:00
Брюгге
0
Ювентус
0
21 січня
22:00
Црвена Звезда
2
ПСВ
3
21 січня
22:00
Бенфіка
4
Барселона
5
21 січня
22:00
Слован Братислава
1
Штутгарт
3
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
2
Спортінг Лісабон
1
22 січня
19:45
Шахтар
2
Брест
0
22 січня
19:45
Арсенал
3
Динамо Загреб
0
22 січня
22:00
Феєнорд
3
Баварія
0
22 січня
22:00
Реал Мадрид
5
РБ Зальцбург
1
22 січня
22:00
Селтік
1
Янг Бойз
0
22 січня
22:00
ПСЖ
4
Манчестер Сіті
2
22 січня
22:00
Спарта Прага
0
Інтер
1
22 січня
22:00
Мілан
1
Жирона
0
22 січня
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
-
Аталанта
-
29 січня
22:00

ПСЖ — Манчестер Сіті 4:2 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025

23 січня 2025

ПСЖ — Манчестер Сіті, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Парі Сен-Жермен на власному полі обіграв англійський Манчестер Сіті.

Найбільш очікуваний матч ігрового вечора повністю виправдав свій статус. У першому таймі команди розігрівались, тоді як посеред другого за десять хвилин примудрились забити по два м’ячі з кожного боку.

Однак переможцем із цієї гольової перестрілки в підсумку вийшов саме колектив Луїса Енріке.

До вашої уваги відео найкращих моментів ПСЖ — Манчестер Сіті у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Манчестер Сіті 4:2
Голи: Дембеле, 55, Баркола, 60, Невеш, 79, Рамуш, 90+4 -  Гріліш, 50, Голанд, 53

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 61), Феррейра, Невеш — Кан Ін (Дембеле, 46), Дуе (Матіаш Рамуш, 62), Баркола

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш (Стоунз, 78), Аканджі, Діаш (Льюїс, 46), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 69), Сілва — Фоден, Де Брюйне (Макейті, 70), Савіньйо (Гріліш, 46) — Голанд

Попередження: Мендеш — Діаш

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
ПСЖ - Ман Сіті, getty images 23 січня 2025 ПСЖ здійснив неймовірний камбек в матчі проти Ман Сіті
   