ПСЖ — Манчестер Сіті 4:2 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Парі Сен-Жермен на власному полі обіграв англійський Манчестер Сіті.

Найбільш очікуваний матч ігрового вечора повністю виправдав свій статус. У першому таймі команди розігрівались, тоді як посеред другого за десять хвилин примудрились забити по два м’ячі з кожного боку.

Однак переможцем із цієї гольової перестрілки в підсумку вийшов саме колектив Луїса Енріке.

До вашої уваги відео найкращих моментів ПСЖ — Манчестер Сіті у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Манчестер Сіті 4:2

Голи: Дембеле, 55, Баркола, 60, Невеш, 79, Рамуш, 90+4 - Гріліш, 50, Голанд, 53

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 61), Феррейра, Невеш — Кан Ін (Дембеле, 46), Дуе (Матіаш Рамуш, 62), Баркола

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш (Стоунз, 78), Аканджі, Діаш (Льюїс, 46), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 69), Сілва — Фоден, Де Брюйне (Макейті, 70), Савіньйо (Гріліш, 46) — Голанд

Попередження: Мендеш — Діаш