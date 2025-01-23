Енріке про 4:2 з Манчестер Сіті: Пишаюся командою

Іспанець переміг Пепа.

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ, прокоментував вольову перемогу над Манчестер Сіті в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

"Єдина відмінність від матчу з Баварією (0:1) – це підсумковий результат, і він залишається в пам'яті людей. Це важливо. Пишаюся командою проти такого суперника, проти такого тренера, проти таких сильних гравців. Сьогодні ми показали цільну гру.

У нинішньої команди багато сильних сторін. Цей матч додасть моїм гравцям сил – вони молоді та не мають великого досвіду таких матчів. Ця команда не здасться ніколи, навіть програючи з різницею у два м'ячі.

Думаю, у нас команда у повному розумінні слова. Ми чотири рази забили, двічі били по штангах, ще один гол було скасовано, і все це проти такої гарної команди. Гадаю, найважливішим голом був перший прорив Барколя. Він розкрив гру, змінивши характер суперництва. Він і зробив такий результат сьогоднішнього вечора можливим", – сказав Енріке.