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-
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-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
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29 січня
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Компані: Феєнорд не здивував Баварію

23 січня 2025

Венсан Компані, Getty Images

Керманич Баварії прокоментував поразку Феєнорду.

Мюнхенська Баварія в сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА зазнала розгромної поразки на полі нідерландського Феєнорда.

Феєнорд — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Я повинен бути чесним, Феєнорд заслужив свою перемогу. Вони багато бились і постійно бігли вперед. У нас було багато моментів, я відчував, що ми могли забити один, два або навіть більше голів. Феєнорд добре використав свої моменти.

Індивідуально і колективно нам сьогодні чогось не вистачило. І найкраще зараз те, що через пару днів буде ще одна гра, і ми зможемо показати реакцію.

Суперники нас сьогодні не здивували. Ми звикли грати проти такого типу команд. Ми часто знаходимо рішення, знаходимо хороші моменти. Сьогодні це не вийшло зробити. Ми бігали, ми боролись і віддали всі сили, щоб провести хорошу гру, але результативність була недостатньо високою. Феєнорд використав свої моменти, ми також мали свої моменти, але не використали їх.

Помилки Кіма? Я вже шість місяців перебуваю в Німеччині і знаю природу цих питань. Коли ми програємо, мене запитують про чиюсь відповідальність. Ідеться не про одну людину. Захист починається з нападників ще до того, як м'яч потрапляє до лінії захисту. Це відповідальність усієї команди", — заявив бельгійський фахівець.

У заключному турі мюнхенська Баварія прийматиме словацький Слован із Братислави.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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