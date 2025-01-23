Феєнорд розгромом приголомшив Баварію

Команда Венсана Компані зазнала катастрофи в протистоянні воротарю роттердамців, а ті у відповідь прибили її на контратаках.

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Феєнорд — Баварія 3:0

Голи: Хіменес, 21, 45+9 (пен.), Уеда, 89



Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп (Мітчелл, 75), Траунер, Ганцко, Смал — Стенгс (Надже, 50), Белен, Міламбо — Хадж-Мусса (Уеда, 83), Хіменес, Пайшан (Буено, 83).



Баварія: Ноєр — Лаймер (Сане, 46), Упамекано, Кім Мін Дже (Павлович, 62), Девіс (Геррейру, 45+6) — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала (Мюллер, 83), Коман (Гнабрі, 62) — Кейн.



Попередження: Ганцко — Сане, Горецка, Мюллер