Феєнорд — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу 22.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 нідерландський Феєнорд на власному полі розгромив мюнхенську Баварію.

Цей матч було побудовано на протиріччях. Баварія могла скільки завгодно атакувати, проте свої моменти не реалізовувала. Натомість суперники кілька разів успішно сходили до контратак, і витиснули з них навіть більше, аніж самі могли розраховувати.

Уже до перерви команда Компані подібним чином пропустила двічі, після чого в другій половині весь час просиділа біля чужих воріт, але натомість пропустила третій гол під завісу зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Баварія у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Феєнорд — Баварія 3:0

Голи: Хіменес, 21, 45+9 (пен.), Уеда, 89

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп (Мітчелл, 75), Траунер, Ганцко, Смал — Стенгс (Надже, 50), Белен, Міламбо — Хадж-Мусса (Уеда, 83), Хіменес, Пайшан (Буено, 83).

Баварія: Ноєр — Лаймер (Сане, 46), Упамекано, Кім Мін Дже (Павлович, 62), Девіс (Геррейру, 45+6) — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала (Мюллер, 83), Коман (Гнабрі, 62) — Кейн.

Попередження: Ганцко — Сане, Горецка, Мюллер