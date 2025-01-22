Шахтар — Брест: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 22.01.2025

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 22 січня, розпочавшись о 19:45.

У середу, 22 січня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, суперником в якому буде французький Брест.

Єврокубковий поєдинок прийматиме Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, раніше команда Маріно Пушича на цьому ж полі розгромно поступилася Аталанті (0:3) та Баварії (1:5), але здолала Янг Бойз (2:1). На виїзді "гірники" зіграли внічию з Болоньєю (0:0), а також зазнали поразок від Арсеналу (0:1) та ПСВ (2:3).

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Брест:

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.