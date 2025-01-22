Пушич: Брест — дуже серйозний суперник, вони не просто так зібрали багато очок

Керманич Шахтаря дав свій коментар незадовго до матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо поєдинку з Брестом у сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт "гірників".

Шахтар — Брест. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.01.2025

Спеціаліст поділився своїми очікуваннями від протистояння та дав оцінку сьогоднішньому супернику:

"З нетерпінням чекаємо на офіційну гру. Хоча це й перший офіційний матч, і одразу на рівні Ліги чемпіонів, ми дуже раді зіграти його. Як ви знаєте, ми розпочинаємо наші виступи у внутрішньому чемпіонаті 24 лютого, тож до цього ще дуже далеко. Тому перша частина нашого міжсезоння була сконцентрована на цій грі та наступній зустрічі — з Боруссією Дортмунд. Це не ідеальна ситуація, бо, як вам відомо, ми не мали офіційних поєдинків перед матчем у Лізі чемпіонів, як Брест, який, здається, мав чотири поєдинки, тож нам зараз бракує цієї складності справжніх офіційних матчів. Ми намагаємося це компенсувати у спарингах, що не так легко та ідеально. Але я побачив команду, яка дуже вимоглива й хоче досягати чогось, розвиватися. Ми дуже старанно працювали, і, як я вже казав, це гра на великій арені проти дуже важкого суперника, тому ми з нетерпінням на неї чекаємо.

Як я вже казав, Брест — дуже серйозний суперник, команда, яку дуже важко обіграти. Вони не просто так зібрали багато очок у Лізі чемпіонів. Буде дуже складна гра. Як ми намагатимемося повернути її на власну користь на цьому рівні, залежить від деталей. Звісно, маємо план гри, але, як я казав, це буде дуже важко, тому що вони також чудово грають у захисті, мають потужних швидких гравців, є командою, яку важко перемогти в усіх аспектах. Тому ми сьогодні маємо бути в найкращій формі, щоб отримати хороший результат. Але ми дуже раді грати цей матч, багато працювали, щоб знову проявити себе, і, гадаю, ця гра буде цікавою.

Чи може пауза бути перевагою Шахтаря? Ми з цим також зіштовхнулися минулого сезону, і, на мою думку, це, безумовно, мінус для нас. Це не є секретом, бо, коли починається міжсезоння, як команда ви потребуєте цієї важкості справжніх матчів, щоб досягти своєї найкращої форми. У нас цього зараз немає, хоча це не означає, що ми не у формі. Тож побачимо сьогодні. На жаль, ми не можемо проводити офіційні матчі чемпіонату до Ліги чемпіонів — це було б ідеально для нас, щоб мати перевагу, це правда, але все ж таки це одна гра. Щоб завершити відповідь на це запитання, як я вже говорив, минулого сезону мали таку ситуацію, коли грали з Марселем: без по-справжньому складних матчів ми одразу розпочали виступати в Лізі Європи. Хоча зараз рівень вищий, тому нам буде ще важче змагатися в інтенсивності. Але повторюся: під час міжсезоння ми працювали фантастично до цього моменту, тому мені дуже цікаво, що ми покажемо сьогодні.

Як будується співпраця між українцями, бразильцями та гравцями інших національностей? Мати в команді багато гравців різних національностей та молодих виконавців означає, що триває процес розвитку, і я маю зазначити, що вони всі зробили свій внесок. Це справді єдина команда, і мені також дуже приємно бачити такий розвиток. Для мене національність ніколи не грає ролі, мають значення дві речі: якості та характер. Тому, якщо маєш ці дві речі, врешті маєш показувати результат на полі. Це те, що для мене стає вирішальним у питанні, кого я випущу грати у відповідний момент. Маю певні ідеї щодо цього, але це буде не так, як ви думаєте. Можливо, я вас сьогодні здивую.

Слова для людей, які прийдуть підтримати Шахтар? Як я казав минулого разу, футбол без уболівальників — це для мене не футбол. І, на жаль, ми з цим зіштовхуємося у внутрішньому чемпіонаті, де я б був дуже радий побачити більше людей на стадіонах. І те, що їх буде багато сьогодні, щоб підтримати команду, має для нас велике значення, тому ми потребуємо цієї енергії. Намагатимемося теж дати їм енергію, щоб вони підтримували нас, але нам це необхідно як команді. І, як ви знаєте, ми завжди проводимо матчі на виїзді, хоча формально це домашня гра для нас, але ми завжди граємо виїзні поєдинки, і, безумовно, ми потребуємо своїх уболівальників. Тому я з нетерпінням чекаю на те, щоб зустрітися з ними сьогодні", — заявив Пушич.

Нагадаємо, матч Шахтар — Брест сьогодні, 22 січня, розпочнеться о 19:45 за київським часом. Єврокубкову зустріч за участі донеччан приймає Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. Команди розсудить швейцарський рефері Сандро Шерер.

Після шести зіграних поєдинків оновленої Ліги чемпіонів Шахтар із чотирма заліковими балами йде 28-м у турнірній таблиці, тоді як Брест із 13-ма перебуває на дев'ятій сходинці.