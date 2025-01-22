Головний тренер Бреста Руа: У складі Шахтаря є потужні виконавці, у них цікаве поєднання досвіду й таланту

Спеціаліст висловився щодо майбутнього суперника "піратів".

Головний тренер Бреста Ерік Руа поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу проти донецького Шахтаря в сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт "гірників".

Шахтар — Брест. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.01.2025

Спеціаліст поділився своєю думкою стосовно відсутності в Шахтаря офіційних зустрічей від середини грудня, а також відповів, чи може вплинути на сьогоднішній результат нейтральне поле.

"У кожному поєдинку граємо на перемогу, і сьогодні також докладемо для цього максимум зусиль. Попереду на нас чекають зустрічі з командами, які регулярно виступають у Лізі чемпіонів, і Шахтар має великий досвід гри на цьому рівні. Прагнутимемо досягти сприятливого для себе результату, попри те що вже забезпечили собі участь у наступному раунді змагань. Та ми хочемо більшого. Це непросте завдання, адже навіть у разі перемоги не матимемо гарантій, що залишимося в першій вісімці.

Здатність Шахтаря діяти на високих швидкостях? Я не помітив, щоб вони створювали якісь серйозні проблеми, але Шахтар — це, безумовно, сильна команда з чудовим півзахистом і нападом. У їхньому складі є потужні виконавці, наприклад, Кевін — дуже талановитий бразильський гравець, а також багато українців, які виступають за національну збірну. У них цікаве поєднання досвіду й таланту. Проте і в нас є футболісти з великим потенціалом. Шахтар — це серйозний суперник, і на нас чекає складна зустріч, як і будь-яка гра в Лізі чемпіонів. Очевидно, що матч проходитиме на високих швидкостях. Наприклад, Кевін і Зубков здатні створити чимало моментів для своєї команди, тому нам потрібно буде докласти максимум зусиль, щоб їм протистояти.

Збори Шахтаря в Туреччині? Є команди, які втомлені через велику кількість ігор, і є ті, що не відчувають утоми через недостатню кількість матчів. Ми готові до будь-якого сценарію і добре підготувалися до цього протистояння від часу нашої останньої гри. Знаю, що Шахтар провів кілька спарингів із позитивними результатами, та саме сьогоднішній матч покаже реальний стан обох команд. Нам потрібно зосередитися на своїй грі, дотримуватися плану й демонструвати високий рівень, щоб досягти бажаного результату.

Не думаю, що нейтральне поле може вплинути на результат зустрічі. Звісно, ми усвідомлюємо, наскільки складною є ситуація в Україні, обговорювали це з гравцями. Шахтар уже кілька років змушений грати не вдома через надважкі обставини. Ми повинні захоплюватися тим, чого вони досягають за таких умов, та наш фокус має залишатися на спортивній складовій. Важко дібрати правильні слова, говорячи про те, що відбувається в Україні, але ми всі — гравці, тренери й команда — маємо величезну повагу до Шахтаря. Сьогодні на нас чекає захоплива гра, і я можу це гарантувати", — заявив Руа.

Нагадаємо, матч Шахтар — Брест сьогодні, 22 січня, розпочнеться о 19:45 за київським часом. Єврокубкову зустріч за участі донеччан приймає Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. Команди розсудить швейцарський рефері Сандро Шерер.

Після шести зіграних поєдинків оновленої Ліги чемпіонів Шахтар із чотирма заліковими балами йде 28-м у турнірній таблиці, тоді як Брест із 13-ма перебуває на дев'ятій сходинці.