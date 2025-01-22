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-
29 січня
22:00
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-
29 січня
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-
29 січня
22:00
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-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
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-
29 січня
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-
29 січня
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Флік: Я не думаю, що коли-небудь бачив такий камбек раніше

22 січня 2025

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирвала перемогу над лісабонською Бенфікою на полі суперників.

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Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Це була божевільна гра, а найкраща в ній частина — це наш менталітет. Це футбол. Я не думаю, що я коли-небудь бачив такий камбек раніше. Бенфіка дуже добре зіграла в перехідних фазах і постійно ловила нас. Вони змусили нас захищатись дуже глибоко.

Щесни? Який гравець не робить помилок? Ми всі їх робимо. Ми виграємо і програємо разом. Мені сподобалося те, що я побачив у другому таймі.

Для нас зараз важливо зосередитися на Валенсії, а потім — на Аталанті. Ми не думаємо про те, щоб розслаблятись. Ми хочемо перемогти Аталанту.

Суперечка наприкінці матчу? Я не знаю, що стало її причиною.

Чи є Ліга чемпіонів пріоритетом для нас перед Ла Лігою? Ні, я не хочу так говорити. Ми ніколи не здаємось і в Ла Лізі також. Ми хочемо вигравати кожну гру. Це нелегко зробити, і це не завжди можливо, але ми будемо намагатись. Ми будемо боротись за це", — заявив німецький фахівець.

У заключному турі каталонська Барселона прийматиме бергамаську Аталанту.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

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