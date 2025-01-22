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-
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-
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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
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-
29 січня
22:00
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Рафінья: Гравці Бенфіки почали мене ображати, коли ми йшли з поля — я відповів

22 січня 2025

Рафінья Діас, Getty Images

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирвала перемогу над лісабонською Бенфікою на полі суперників.

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Після завершення гри нападник "блаугранас" та найкращий гравець матчу Рафінья прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що буде важко, бо ми розуміли, наскільки суперники в порядку, особливо граючи перед своїми вболівальниками. Їхні гравці індивідуально сильні, як і сильною є команда загалом. Але головне, що ми знали, що потрібно зберігати концентрацію впродовж усієї гри.

Після перерви ми вийшли з думкою, що можемо переломити хід гри, забивши швидкий м’яч, щоб потім повернутись у гру, і нам удалось це зробити. Ми ніколи не здавались і змогли вирвати перемогу.

Ми знаємо свій потенціал, та бачимо те, як ми працюємо, і як наш тренер довіряє нам, а ми, гравці, віримо в нашу колективну роботу. Я думаю, що це найважливіше, незалежно від результату, тому що ми знаємо, що завжди можемо все змінити.

Конфлікти після гри? Я людина, яка поважає всіх довкола. Але коли я йшов із поля, були гравці суперників, які мене ображали. Я відповів на ці образи, хоча знаю, що не повинен цього робити.

Ми всі були на нервах, і якщо гравці Бенфіки вважали за краще ображати мене, то нехай знають, що я не та людина, яка просто мовчатиме. Я поважаю їх, якщо вони поважають мене, але я ніколи не промовчу, якщо вони ображають мене.

Зрештою, це нормально в кінці такого матчу. Вони образили мене — я образив їх у відповідь, вони могли б краще розуміти ситуацію, але вони вважали зробити так, як зробили", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі каталонська Барселона прийматиме бергамаську Аталанту.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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