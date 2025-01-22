Рафінья: Гравці Бенфіки почали мене ображати, коли ми йшли з поля — я відповів

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирвала перемогу над лісабонською Бенфікою на полі суперників.

Бенфіка — Барселона 4:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "блаугранас" та найкращий гравець матчу Рафінья прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що буде важко, бо ми розуміли, наскільки суперники в порядку, особливо граючи перед своїми вболівальниками. Їхні гравці індивідуально сильні, як і сильною є команда загалом. Але головне, що ми знали, що потрібно зберігати концентрацію впродовж усієї гри.

Після перерви ми вийшли з думкою, що можемо переломити хід гри, забивши швидкий м’яч, щоб потім повернутись у гру, і нам удалось це зробити. Ми ніколи не здавались і змогли вирвати перемогу.

Ми знаємо свій потенціал, та бачимо те, як ми працюємо, і як наш тренер довіряє нам, а ми, гравці, віримо в нашу колективну роботу. Я думаю, що це найважливіше, незалежно від результату, тому що ми знаємо, що завжди можемо все змінити.

Конфлікти після гри? Я людина, яка поважає всіх довкола. Але коли я йшов із поля, були гравці суперників, які мене ображали. Я відповів на ці образи, хоча знаю, що не повинен цього робити.

Ми всі були на нервах, і якщо гравці Бенфіки вважали за краще ображати мене, то нехай знають, що я не та людина, яка просто мовчатиме. Я поважаю їх, якщо вони поважають мене, але я ніколи не промовчу, якщо вони ображають мене.

Зрештою, це нормально в кінці такого матчу. Вони образили мене — я образив їх у відповідь, вони могли б краще розуміти ситуацію, але вони вважали зробити так, як зробили", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі каталонська Барселона прийматиме бергамаську Аталанту.