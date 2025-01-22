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-
29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
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Представник правління Боруссії Д: Поговоримо щодо подальшої долі команди на наступний день

22 січня 2025

Ларс Ріккен, Getty Images

Функціонер німецького клубу прокоментував поразку від Болоньї.

У рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні дортмундська Боруссія поступилась італійській Болоньї на полі суперників.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри виконавчий директор "джмелів" Ларс Ріккен прокоментував виступ команди.

"Проти суперника, який грає більш-менш один-в-один по всьому полю, ці помилки — питання життя і смерті. Перемагай у своїх дуелях або не бери участь узагалі.

Тим не менш, усе одно не потрібно було програвати гру тільки через це. Це були дві індивідуальні помилки і підсумкова заслужена поразка. У Лізі чемпіонів треба вигравати 1:0 без жодних нервів. Тоді ми були б третіми або четвертими в таблиці.

Знову ж таки, нам це не вдалось зробити. Ми не чинили достатнього опору і не створили достатньо моментів, щоб забити вдруге. Навіть у першому таймі було відчуття, що це лише питання часу, коли рахунок знову буде рівним.

Мої очікування після Франкфурта були чіткими: нам потрібні результати, нам потрібні перемоги. Зараз у нас дев'ять ігор і лише одна перемога.

У мене хороші та довірливі стосунки з Нурі Шахіном. Він мене підтримує, але, звичайно, мої заяви залишаються в силі. Я не збираюсь оголошувати рішення під впливом емоцій і поспіхом. Завтра ми спокійно сядемо за стіл переговорів. Ми обговоримо, що буде краще для Боруссії Дортмунд", — заявив німецький функціонер.

У заключному турі дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.

Джерело: ФК Боруссія Д

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