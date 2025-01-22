Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 італійська Болонья на власному полі влаштувала камбек проти дортмундської Боруссії.

"Джмелі" забили з пенальті на самому початку гри, проте за кількістю підходів до чужих воріт до перерви вже переважали господарі.

І вже в другому таймі Дортмунд на протилежній половині ми не бачили, тоді як "россоблу" продовжували атакувати й зрештою свого домоглись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Даллінга, 71, Ілінг, 72 — Гірассі, 15 (пен)

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі (Казале, 63), Лікоянніс — Фройлер (Одгор, 46), Побега (Моро, 86) — Орсоліні (Ілінг, 35), Фергюсон, Ндоє — Кастро (Даллінга, 64)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек — Дюранвіль (Адеємі, 64), Нмеча, Гросс (Буено Коуту, 75), Байно-Гіттенс — Баєр, Рейна (Джан, 64) — Гірассі (Брандт, 75)

Попередження: Гольм, Фройлер, Лукумі, Фергюсон — Баєр, Брандт, Коуту, Р'єрсон