Болонья здійснила вражаючий камбек проти Боруссії Дортмунд

Італійський колектив поступався протягом матчу, проте зміг перевернути хід протистояння на свою користь.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до італійської Болоньї.

Здавалося, що гол Серу Гірассі з пенальті на 15-й хвилині таки принесе до активу "джмелів" три очки, проте у другій половині другого тайму спочатку Даллінга повернув паритет на табло, а за хвилину Ілінг вивів італійський колектив уперед та приніс йому вольову перемогу.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Даллінга, 71, Ілінг, 72 - Гірассі, 15 (пен)

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі (Казале, 63), Лікоянніс — Фройлер (Одгор, 46), Побега (Моро, 86) — Орсоліні (Ілінг, 35), Фергюсон, Ндоє — Кастро (Даллінга, 64)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек — Дюранвіль (Адеємі, 64), Нмеча, Гросс (Буено Коуту, 75), Байно-Гіттенс — Баєр, Рейна (Джан, 64) — Гірассі (Брандт, 75)

Попередження: Гольм, Фройлер, Лукумі, Фергюсон — Баєр, Брандт, Коуту, Р'єрсон