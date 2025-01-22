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29 січня
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-
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-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
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-
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22:00
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-
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-
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-
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Вилучення з боку ПСВ не допомогло Црвені Звезді уникнути поразки

22 січня 2025

Црвена Звезда — ПСВ, Getty Images

Клуб з Ейндговена вийшов переможцем із результативного поєдинку.

Црвена Звезда в рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймала ПСВ на Стадіоні Райко Мітича в Белграді.

На два голи Люка де Йонга та одне взяття воріт у виконанні вилученого пізніше Раяна Фламінго господарі поля відповіли двома своїми результативними ударами в другому таймі, так і не зумівши уникнути поразки.

Црвена Звезда — ПСВ 2:3
Голи: Ндіай, 71, Джига, 77 — де Йонг, 17, 23, Фламінго, 43

Црвена Звезда: Глазер — Мімович, Джига, Спаїч, Сол (Максимович, 71) — Крунич, Елшнік — Cілас (Бруно, 71), Іванич, Радоньїч (Мілсон, 84) — Ндіай

ПСВ: Бенітес — Ледезма (Карсдорп, 78), Фламінго, Боскальї, Жуніор — Тіл (Обіспо, 86), Веерман, Схаутен — Бакайоко (Пепі, 86), де Йонг, Ланг (Кун, 74)

Вилучення: Фламінго, 50

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