Аталанта знищила Штурм Грац у Лізі чемпіонів

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бергамська Аталанта приймала на своєму полі Штурм Грац.
Команда Джан П'єро Гасперіні не зазнала абсолютно жодних проблем проти австрійського суперника, відправивши у його ворота п'ять "сухих" м'ячів.
Аталанта - Штурм 5:0
Голи: Ретегі, 12, Пашалич, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5
Аталанта: Карнесеккі — Толой, Гін, Колашинац (Джимсіті, 71) — Палестра (Куадрадо, 46), де Рон (Едерсон, 64), Пашалич, Дзаппакоста — Самарджич (Брешіаніні, 64) — Ретегі (Лукман, 46), Де Кетеларе
Штурм: Схерпен — Малич, Айву, Вютріх, Лавале — Чуквуані (Гірлендер, 78), Станкович (Гргич, 90), Ялькує (Звонарек, 69) — Кітеішвілі — Бьовінг (Горват, 69), Камара (Джатта, 46)
Попередження: Самарджич