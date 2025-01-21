Астон Вілла сенсаційно поступилася Монако

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла вирушила у гості до Монако.
Минулими вихідними підопічні Унаї Емері провели вельми виснажливий матч із лондонським Арсеналом, який бірмінгемцям вдалося у вольовому стилі врятувати та звести до нічийного рахунку, проте на єврокубкове протистояння у "левів" банально не вистачило кондицій.
Єдиний гол Сінго приніс до активу Монако три очки.
Монако - Астон Вілла 1:0
Гол: Сінго, 8
Монако: Маєцькі — де Олівейра, Сінго, Керер, Мавісса-Елебі — Закарія (Тезе, 78), Камара (Магасса, 65) — Акліуш, Мінаміно (Мішаль, 78), Бен-Сегір (головін, 65) — Емболо
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь (Матсен, 67) — Камара, Тілеманс — Бейлі (Дуран, 56), Буендія (Богард, 86), Роджерс (Ремзі, 86) — Воткінс
Попередження: головін, Камара — Дінь, Роджерс