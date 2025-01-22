Штутгарт розібрався з Слованом у Братиславі

Три очки для "швабів" під керівництвом Себастьяна Генесса.

Слован у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Штутгарт на Національному футбольному стадіоні в Братиславі.

Дубль Джеймі Левелінга допоміг гостям сформувати комфортну для себе перевагу ще за підсумками першого тайму. Ближче до завершення зустрічі команди обмінялися голами гравців, які вийшли на поле з лави запасних, а вже невдовзі фінальний свисток зафіксував поразку господарів поля.

Слован Братислава — Штутгарт 1:3

Голи: Мецоко, 85 — Левелінг, 11, 36, Рідер, 87

Слован Братислава: Такач — Блекмен (Медведев, 89), Кашія, Віммер, Зуберу (Барсегян, 71) — Байрич, Саввідіс (Мустафич, 82) — Толич — Мак (Мецоко, 70), Стрелец, Марчеллі (Гайдош, 89)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 90), Руо, Шабо, Міттельштедт — Кайтель (Аль-Дахіль, 81), Штіллер — Левелінг (Рідер, 70), Мійо (Стергіу, 90), Фюріх — Ундав (Демірович, 70)

Попередження: Кашія, Саввідіс, Барсегян — Руо, Ундав, Кайтель