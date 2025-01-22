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-
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-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
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-
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Штутгарт розібрався з Слованом у Братиславі

22 січня 2025

Слован Братислава — Штутгарт, Getty Images

Три очки для "швабів" під керівництвом Себастьяна Генесса.

Слован у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Штутгарт на Національному футбольному стадіоні в Братиславі.

Дубль Джеймі Левелінга допоміг гостям сформувати комфортну для себе перевагу ще за підсумками першого тайму. Ближче до завершення зустрічі команди обмінялися голами гравців, які вийшли на поле з лави запасних, а вже невдовзі фінальний свисток зафіксував поразку господарів поля.

Слован Братислава — Штутгарт 1:3
Голи: Мецоко, 85 — Левелінг, 11, 36, Рідер, 87

Слован Братислава: Такач — Блекмен (Медведев, 89), Кашія, Віммер, Зуберу (Барсегян, 71) — Байрич, Саввідіс (Мустафич, 82) — Толич — Мак (Мецоко, 70), Стрелец, Марчеллі (Гайдош, 89)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 90), Руо, Шабо, Міттельштедт — Кайтель (Аль-Дахіль, 81), Штіллер — Левелінг (Рідер, 70), Мійо (Стергіу, 90), Фюріх — Ундав (Демірович, 70)

Попередження: Кашія, Саввідіс, Барсегян — Руо, Ундав, Кайтель

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