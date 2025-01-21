Ліга чемпіонів. 7 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 11 січня.

Сьогодні, 21 січня, відбудеться перший ігровий день сьомого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[13] Аталанта — Штурм [29]

Вівторок, 21 січня, 19:45. Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва)

Хоча було б несправедливо припускати, що справи в Аталанти йдуть погано, вона не змогла показати себе з того часу, як програла Реалу у своєму останньому матчі ЛЧ, який пройшов у середині грудня. З того часу Аталанта відстала у гонці за Скудетто, поставивши під загрозу надії на перший в історії чемпіонський титул, а також вилетіли у півфіналі Суперкубку Італії. Після поразки від Інтера в Саудівській Аравії Аталанта повернулася до чемпіонату та зіграла внічию з Удінезе (0:0). Потім Аталанта програла Наполі (2:3), перервавши безпрограшну 15-матчеву серію в Серії А, що включала 11 перемог.

Команда Джан П'єро Гасперіні, яка не здобула жодної перемоги в останніх п'яти матчах, тепер розраховує перервати цю серію, оскільки має перевагу перед одним із найскромніших клубів Ліги чемпіонів. Проте Аталанта здобула лише одну перемогу в останніх десяти матчах ЛЧ на своєму полі і ще одна невдача може покласти край її спробам одразу потрапити до 1/8 фіналу турніру, хоча місце у плей-оф їй практично гарантовано.

Аталанта нещодавно зустрічалася зі Штурмом, коли підопічні Гасперіні не зазнали жодної поразки у двох матчах групового етапу на шляху до тріумфу у Лізі Європи — нічия 2:2 на виїзді та перемога 1:0 вдома.

За 14 попередніх спроб жодна австрійська команда не обіграла італійців за всю історію ЛЧ: лише три нічиї та 11 поразок. Штурм має кинути виклик такому прецеденту, якщо він хоче зберегти можливість боротися за місце у плей-оф, після поразки від Лілля (2:3) минулого місяця.

Новому головному тренеру Юргену Заумелю дістався недосвідчений склад, оскільки лише РБ Зальцбург виставляв більш молодший склад у цій ЛЧ, у той час як жодна команда не давала більше ігрового часу молодим гравцям.

Набравши лише три очки у шести матчах, Штурм ризикує достроково залишити єврокубки, однак у них непогані справи у чемпіонаті. Штурм не зазнав жодної поразки в 11 матчах чемпіонату та кубку, здобувши вісім перемог, і перед зимовою перервою очолив лігу з перевагою у три очки.

Нещодавно Штурм провів серію товариських матчів, оскільки чемпіонат Австрії відновиться тільки наступного місяця, але в Бергамо інтенсивність та рівень боротьби зросте на кілька ступенів вище: вигравши на сьогодні лише один із 15 виїзних матчів у ЛЧ, Штурм вирушить до Ломбардії швидше з надією, ніж із очікуванням позитивного результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнесеккі — Колашинац, Гін, Джимсіті — Руджері, Едерсон, Де Рон, Белланова — Де Кетеларе, Лукман — Ретегі.

Штурм: Схерпен — Лавале, Гейргофер, Айву, Джонстон — Станкович, Чуквуані — Кітеішвілі, Ялькує — Бьовінг, Джатта.

Не зіграють: Куадрадо, Коссуну, Скамакка — Боркович, Керн.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Аталанта — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.21, тоді як потенційний успіх Штурма оцінюється показником 13.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.90.

прогноз 2:0

[16] Монако — Астон Вілла [5]

Вівторок, 21 січня, 19:45. Луї ІІ, Монако. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Монако розпочав сезон із десятиматчевої непереможної серії у всіх турнірах, у ході якої вони виграли два з трьох своїх перших матчів у Європі. Після поразки від Ніцци наприкінці жовтня Монако не вистачає стабільності, і з початку року команді не вдалося виграти жодного з чотирьох матчів. Лише п'ять перемог в останніх 16 матчах призвели до того, що Монако вибув із зони автоматичної путівки до ЛЧ у чемпіонаті та вилетів із Кубку Франції від Реймса.

Європейська кампанія "монегасків" розпочалася чудово з перемоги над Барселоною у вересні, за якою пішла нічия з Динамо Загреб та подальші перемоги над Црвеною Звездою та Болоньєю. Минулого разу Монако поступився Арсеналу і поразка від "канонірів" залишає підопічним Аді Хюттера ще багато роботи, щоб автоматично потрапити до 1/8 фіналу, але з урахуванням ігор з командами, які нині займають місця вище, картина може виглядати зовсім інакше.

Монако вказує на свої домашні результати як на причину вважати, що вони можуть досягти результату проти Вілли — господарі програли вдома лише один раз у своїх трьох матчах ЛЧ, і лише двічі програли вдома в Лізі 1.

На відміну від своїх суперників, Астон Вілла яскраво розпочала новий сезон: команда Унаї Емері здобула сім перемог у 11 останніх матчах у всіх турнірах. Пройшовши вже більше половини сезону в АПЛ, "леви" знову борються за місце у першій четвірці, займаючи восьме місце, всього за два очки від четвертого місця.

Вілла продовжує змушувати тих, хто сумнівається мовчати, показавши кілька прекрасних виступів у Європі, включаючи перемоги над Баварією та Лейпцигом, а також нічию з Ювентусом. Головною причиною успіху стала сильна гра в обороні: на сьогоднішній день Вілла відіграла на нуль чотири рази у шести матчах ЛЧ.

Хоча єдина поразка була на виїзді від Брюгге у листопаді, а у двох інших виїзних матчах Вілла виграла. Проте загалом результати у гостях розчаровують: команда програла шість із дев'яти останніх виїзних матчів. Однак останнім часом з'явилися ознаки прогресу: Віллі вдалося відібрати очки у Арсенала, а також обіграти Евертон на Гудісон Парк. Вілла намагатиметься продовжити свій прогрес і вирушить до Європи, розраховуючи закріпити за собою путівку до 1/8 фіналу ЛЧ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монако: Маєцькі — Енріке, Салісу, Керер, Вандерсон — Магасса, Камара — Головін, Бен-Сегір, Акліуш — Емболо.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгз, Конса, Кеш — Камара, Тілеманс — Ремзі, Роджерс, Бейлі — Воткінс.

Не зіграють: Балогун, Діатта, Іленіхена, Сінго, Закарія — Карлос, Макгінн, Торрес, Барклі, Мален.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Монако — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.55, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2.75. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

прогноз 0:1

[33] Болонья — Боруссія Д [9]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Ренато Даль-Ара, Болонья. Головний арбітр — Сердар Гезюбююк (Нідерланди)

У Болоньї видався невдалий сезон у Європі: чотири поразки у перших шести іграх і на даний момент команда має у своєму активі лише два очки. "Россоблу" вперше з сезону-1964/65 вийшли до ЛЧ, посівши п'яте місце у Серії А. Під керівництвом нового головного тренера Вінченцо Італьяно Болонья була наповнена оптимізмом.

Влітку Італьяно змінив Тіаго Мотту. Під керівництвом Вінченцо недосвідченість команди на такому рівні стала очевидною, і клубу важко було виступати на обох фронтах. Болонья забила лише один гол у ЛЧ, пропустивши сім. Набравши два очки, Болонья перебуває на межі вильоту з турніру. Оскільки в плей-оф математично ще можна потрапити, їхні шанси вкрай малі.

Загалом ця кампанія поки не досягла тих самих висот, що й минулого року: сезон розпочався повільно, і команда Італьяно розпочала свою подорож лише з однієї перемоги у перших 11 матчах. Сім перемог у наступних 12 іграх значно покращили форму команди у Серії А, перш ніж 2024 завершився поразкою від Верони. Болонья розпочала 2025 рік із двох поспіль нічиїх — проти Роми та Інтера, а потім здобула перемогу над Монцею, що залишило її на шостому місці в Серії А.

Тим часом Боруссія Д проводить набагато вдалий рік у Європі: вона посідає дев'яте місце, набравши 12 очок у шести іграх. Фіналіст ЛЧ минулого сезону завжди був серед фаворитів на автоматичний прохід у плей-оф, і сильне завершення основного етапу допоможе їм у цій справі. Впевнені перемоги над Селтіком, Брюгге та Динамо Загреб забезпечили пристойну різницю м'ячів, незважаючи на поразки від Реала та Барселони.

Однак хорошу форму Дортмунда в Європі поки що не вдалося повторити в чемпіонаті, оскільки в Бундеслізі, "джмелі", на жаль, виявилися лише на десятому місці. Їхня поразка від Франкфурта стала вже десятою цього сезону, при цьому Боруссії довелося нелегко під керівництвом Нурі Шахіна, який влітку змінив Едіна Терзіча.

Оскільки виступи не такі гарні, як очікувалися, з'явилося багато чуток про майбутнє Шахіна, а деякі ЗМІ пов'язували клуб із колишнім тренером МЮ Еріком тен Гагом. Шахін сподівається, що його команда зможе продовжити виступати в Європі, оскільки вона є другою за результативністю, забивши 18 голів, і поступається лише Барселоні (21).

В Італії Дортмунд намагатиметься покращити свої невдалі результати у виїзних матчах: цього сезону вже вісім поразок у всіх турнірах. Враховуючи, що в останніх восьми матчах Боруссія здобула лише одну перемогу, включаючи три поразки поспіль на початку року, майбутнє Шахіна цілком може залежати від результату цього матчу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Лікоянніс, Лукумі, Беукема, Пош — Фройлер, Фергюсон — Ндоє, Фаббіан, Орсоліні — Даллінга.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Шлоттербек, Антон, Коуту — Гросс, Забітцер — Байно-Гіттенс, Брандт, Адеємі — Гірассі.

Не зіграють: Ель-Аззузі, Ебішер — Зюле, Бенсебаїні.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Боруссія Д — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

прогноз 1:1

[15] Бенфіка — Барселона [2]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Да Луж, Лісабон. Головний арбітр — Денні Маккелі (Нідерланди)

Повний анонс матчу Бенфіка — Барселона читайте за посиланням.

[1] Ліверпуль — Лілль [8]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина)

Повний анонс матчу Ліверпуль — Лілль читайте за посиланням.

[11] Атлетіко Мадрид — Баєр Леверкузен [4]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Ванда-Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія)

Атлетіко видав приголомшливу серію з 15 перемог, але Леганес перервав її, і найкраща серія в історії клубу добігла кінця. Команда Дієго Сімеоне, як і раніше, очолює Ла Лігу і цього сезону бере активну участь у боротьбі за титул, проте "червоно-білим" доведеться проробити велику роботу в Лізі чемпіонів: лише 11 місце та 12 набраних очок у шести матчах.

Атлетіко здобув чотири перемоги та двічі програв у ЛЧ, що дозволяє відставати на одне очко від восьмого місця — Лілля, який наразі посідає останню позицію для автоматичного потрапляння до 1/8 фіналу турніру.

"Матрацники" виграли три та програли три зі своїх попередніх десяти матчів з Баєром, а рахунок був 2:2, коли ці дві команди востаннє зустрічалися на груповому етапі ЛЧ у сезоні-2022/23. У Атлетіко чудові результати домашніх матчів проти німців: 17 перемог і лише три поразки у 25 матчах, при цьому команда перемагала у семи з восьми останніх домашніх матчів ЛЧ.

Тим часом Баєр набрав 13 очок у шести матчах. Команда Хабі Алонсо займає четверте місце, маючи однакову кількість очок з Ліллем (восьме місце), тому багато чого може змінитися в передостанньому турі, і не можна недооцінювати кожного суперника.

Баєр вийде на поле після перемоги над Боруссією М у Бундеслізі, що стало для нього 12 перемогою поспіль. Чинні чемпіони Німеччини перебувають у чудовій формі і посідають друге місце, відстаючи від Баварії на чотири очки.

Баєр виграв лише три з 21 попередніх матчів на виїзді проти іспанських команд, а у плей-оф ЛЧ команда не виходила з сезону-2016/17, тож на кону чимале досягнення.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Галан, Ленгле, Ле Норман, Льоренте — Галлагер, Коке, Де Пауль, Сімеоне — Грізманн, Альварес.

Баєр: Градецькі — Інкап'є, Та, Тапсоба — Грімальдо, Джака, Паласіос, Фрімпонг — Вірц, Гарсія — Шик.

Не зіграють: Серлот (?), Хіменес (?) — Белосян, Адлі, Тер'є, Боніфас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 2.97. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

прогноз 1:1

[19] Брюгге — Ювентус [14]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Ян Брейдел, Брюгге. Головний арбітр — Бенуа Баст'єн (Франція)

Не програвши жодного матчу та здобувши 15 перемог, Брюгге відновлює свою кампанію у Лізі чемпіонів у блискучій формі, знаючи, що ще одна перемога забезпечить команді як мінімум місце у плей-оф.

"Блаув-Цварт" не зумів забити гол лише одного разу в останніх 30 матчах, здобувши перемогу в усіх, крім одного, з останніх 11 матчів. Крім того, минулого тижня Брюгге здобув перемогу над Генком у першому матчі півфіналу Кубку Бельгії та відстає від свого суперника по кубку в чемпіонаті лише на одне очко — боротьба за п'ятий чемпіонський титул за шість років вже не за горами.

Можливо, найяскравішим моментом у ЛЧ стала перемога над Спортінгом, коли переможний гол Каспера Нільсена на останніх хвилинах приніс їм десять очок у шести іграх. Команда Нікі Хаєна вже тричі перемагала в головному єврокубку, і лише в одній попередній кампанії Кубка європейських чемпіонів Брюгге вдалося здобути більше перемог — п'ять у сезоні-1977/78 на шляху до фіналу.

Ювентус також перебуває у гарній формі, особливо після перемоги над Міланом. Цей результат став величезним полегшенням для Тіаго Мотти, що перебуває під вогнем критики. Його команда зіграла внічию більше половини з 29 матчів у всіх турнірах, упустивши перевагу не менше семи разів.

Незважаючи на те, що "б'янконері" відстають від лідера Серії А Наполі на 13 очок, вони, як і раніше, можуть продовжити боротьбу в ЛЧ, оскільки вони змогли обіграти Манчестер Сіті. Команда Мотти знаходиться на 14 місці з 11 очками в ЛЧ — всього на два бали менше, ніж потрібно для автоматичного проходу в 1/8 фіналу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньєс, Сейс — Яшарі, Оньєдіка — Цоліс, Ванакен, Ветлесен — Жутгла.

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Гатті, Калулу, Савона — Тюрам, Локателлі — Мбангула, Копмейнерс, Веа — Влахович.

Не зіграють: Ромеро — Бремер, Кабаль, Мілік, Консейсан, Їлдиз (?), Маккенні (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Ювентус — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

[31] Црвена Звезда — ПСВ [23]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Стадіон імені Райко Митича, Белград. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія)

Набравши лише три очки у шести матчах, Црвена Звезда практично не має права на помилку, якщо вона хоче вийти у плей-оф. Маючи відставання у п'ять очок від кількох команд, яких математично ще можна наздогнати, Црвена Звезда має показати лише переможний результат проти ПСВ.

Їхній суперник — одна з команд, яку вони все ще можуть наздогнати, тому перемога в Белграді буде корисною у багатьох відношеннях. Розпочавши кампанію в ЛЧ із чотирьох поразок поспіль, Црвена Звезда несподівано обіграла Штутгарт у листопаді. Сербам не вдалося повторити успіх у наступному матчі проти Мілана.

У Црвени Звезди складнощі в Європі, але в чемпіонаті клуб проводить чудовий сезон і лідирує в Суперлізі, випереджаючи суперників на 17 очок. Їхнє домінування настільки велике, що команда виграла 21 з останніх 27 матчів у всіх турнірах, а всі шість поразок припали на Лігу чемпіонів.

ПСВ підходить до цього матчу, здобувши 21 перемогу в 27 останніх матчах ліги, але Зволле зненацька здобув над ними верх у минулі вихідні. Ця поразка є частиною нещодавнього невеликого спаду, оскільки команда втратила очки у трьох з останніх чотирьох матчів у чемпіонаті. Незважаючи на непрості часи останнім часом, ПСВ, як і раніше, лідирує в Ередивізі: нині випереджаючи Аякс на чотири очки.

Однак Ліга чемпіонів виявилася набагато складнішою для голландської команди, яка не змогла виграти жодного зі своїх перших трьох матчів. З того часу були перемоги над Жироною та донецьким Шахтарем, які підняли ПСВ до восьми очок, але поразка від Бреста означає, що їм треба перемагати у Белграді.

Хоча ПСВ здобув сім із десяти перемог на виїзді в чемпіонаті, у цій ЛЧ команді ще не вдавалося досягти успіху на виїзді, і голландці сподіваються змінити ситуацію в столиці Сербії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Црвена Звезда: Глазер — Йон-ву Соп, Спаїч, Джига, Мімович — Елшнік, Крунич — Мілсон, Максимович, Мвумпа — Ндіай.

ПСВ: Бенітес — Жуніор, Боскальї, Фламінго, Карсдорп — Веерман, Схаутен — Перішич, Тіл, Бакайоко — Де Йонг.

Не зіграють: Олаїнка — Тілльман, Дамс, Дріуш (?), Нагало (?), Дест (?), Бабаді (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

ПСВ — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 4.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.15.

прогноз 0:2

[35] Слован Братислава — Штутгарт [26]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Національний стадіон, Братислава. Головний арбітр — Кріс Кавана (Англія)

Почавши свою єврокубкову кампанію з поразки від Селтіка, справи Слована пішли тільки на спад. Різниця м'ячів 5:21, оскільки команда програла всі шість ігор.

Словацьким чемпіонам довелося грати проти Манчестер Сіті, Мілана, Атлетіко та інших провідних європейських клубів, і їм завжди здавалося, що для того, щоб конкурувати з великими хлопцями з Європи, буде потрібно щось особливе. У деяких матчах вони виступили добре, наприклад проти Мілана та Жирони, але в інших випадках їх солідно перевершили, у тому числі Селтік та Динамо Загреб.

Минулого сезону Слован впевнено виграв національний чемпіонат, але цього року чемпіонат став щільнішим: лідирує знову Слован, хоча випереджає Жиліну лише на три очки. Проте Слован виграв 14 зі своїх перших 18 матчів у лізі, включаючи серію із семи перемог в останніх дев'яти іграх.

Тим часом Штутгарт намагатиметься покращити свої результати на виїзді, оскільки "шваби" програли два з трьох матчів у турнірі. Їхня єдина перемога на виїзді була проти Ювентуса, але за цим послідувала принизлива поразка від Црвени Звезди. Програвши у Белграді, Штутгарт здобув переконливу перемогу над Янг Бойз.

Здобувши дві перемоги, одну нічию і зазнавши трьох поразок у шести матчах, "шваби" зазнають труднощів із забезпеченням стабільності, оскільки вони не брали участь у ЛЧ із сезону-2009/10. Вони пройшли відбір під керівництвом Себастьяна Хенеса, який пройшов шлях від виживання у чемпіонаті до сенсаційного другого місця минулого сезону — хоч і на 17 очок позаду чемпіона — Баєра.

Цього року Штугарт знову опинився у гущавині боротьби за вихід до ЛЧ, посідаючи четверте місце після 18 турів у Бундеслізі. Вони підходять до цієї гри у чудовій формі, здобувши перемоги у семи з восьми останніх матчів після переконливої ​​перемоги над Фрайбургом у суботу. З огляду на таку гарну гру "швабів" вони сподіваються, що зможуть пробитися до плей-оф, здобувши перемогу у столиці Словаччини.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Слован: Такач — Віммер, Байрич, Кашія, Блекмен — Саввідіс, Ігнатенко — Мак, Толич, Вайсс — Стрелец.

Штутгарт: Нюбель — Міттельщтедт, Шабо, Руо, Вагноман — Штіллер, Каразор — Фюріх, Ундав, Мійо — Демірович.

Не зіграють: Куцка, Барселян (?), Войтко (?) — Діль, Загаду, Раймунд, Туре.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Штутгарт — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Слована оцінюється показником 10.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.30.