Ліверпуль — Лілль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.01.2025

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 21 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках сьомого туру Ліги чемпіонів на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Ліллем на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці ЛЧ

[1] Ліверпуль — Лілль [8]

Вівторок, 21 січня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Пряма трансляція на MEGOGO

Мерсисайдці посідають перше місце на загальній стадії турніру, а їхня перемога над Жироною (1:0) 10 грудня забезпечила їм ідеальний рекорд — шість перемог з шести матчах та одноосібне лідерство.

Водночас Лілль посідає восьме місце з 13 очками в активі. Французька команда має всі шанси на автоматичне потрапляння до плей-оф, куди вже достроково кваліфікувався їхній сьогоднішній суперник.

Форма "червоних" за останні тижні була неоднозначною. Вони виграли два матчі, зіграли внічию дві зустрічі і програли один з п'яти останніх матчів, забивши дев'ять голів і пропустивши чотири. З іншого боку, команда Слота була є непереможними на своєму полі протягом 13 матчів.

В останньому турі ЛЧ Лілль переміг Штурм Грац з рахунком 3:2. Гості сьогоднішнього матчу посідають третє місце в Лізі 1 з 32 очками після 18 матчів

Підопічні Бруно Женесіо зазнали лише однієї поразки в шести матчах Ліги чемпіонів, а в останніх п'яти не зазнали жодної поразки в турнірі, вигравши чотири рази за цей період. Крім того, Лілль виграв два і звів внічию один з трьох останніх матчів на виїзді. До того ж "доги" не програють на виїзді з вересня 2024 року — а це 11 матчів.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Ендо, Ван Дейк, Робертсон — Джонс, Гравенберх — Салах, Елліотт, К'єза — Діас

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Рібейро, Ісмаїлі — Андре, Буадді — Баккер, Кабелья, Сахрауї — Давід