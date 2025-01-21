Бенфіка — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.01.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 21 грудня та розпочнеться о 22:00.

У сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА між собою зіграють лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона.

Бенфіка — Барселона

Вівторок, 21 січня, 22:00, стадіон Да Луж, Лісабон. Арбітр зустрічі — Данні Маккелі (Нідерланди)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Цей сезон для "блаугранас" уже видається неоднозначним, але не таким неоднозначним, як це було при Хаві, коли за жодні великі перемоги чіплятись не вдавалось. Навпаки, Барселона вже з трофеєм у поточній кампанії — вирвали Суперкубок Іспанії з володінь Реала в яскравому фіналі в Саудівській Аравії (5:2), і вже вдруге за сезон яскраво перемогли в El Clasico. Цим дійсно можна пишатись, якби не інші не менш важливі моменти.

Компанія Favbet вважає, що Барселона — фаворит зустрічі. На перемогу команди Ганса-Дітера Фліка дають коефіцієнт 2.07. Нічию оцінили в 3.95, а успіх Бенфіки — 3.30. Ми ж будемо очікувати на результативний футбол, тож Тотал більше 3.0 за 1.67 — наш вибір.

У Лізі чемпіонів при цьому в Барси ситуація навіть дуже непогана. Команда Ганс-Дітера Фліка забила більше за всіх м’ячів (21) та йде безпосередньо позаду англійського Ліверпуля з його бездоганними результатами. Проте й пропускає каталонська команда чимало (7), якщо порівнювати вісімку найкращих команд станом на зараз — стільки ж пропустив лише Лілль, якого серед цього переліку й очікувати не доводилось.

Однак усе це — данина тому сміливому стилю пресингу, який пропагує сучасна Барселона Фліка, і є таке враження, що ситуацією загалом усі задоволені. Важливе уточнення — допоки є результати, бо про те, як може бути інакше, яскраво свідчать результати "блаугранас" у Ла Лізі, де в підсумку вони можуть догратись до того стану, коли всі ці перемоги в El Clasico просто не матимуть турнірного значення через утрати очок проти команд значно меншого рівня амбіцій.

Але на єврокубки у Барселони все одно якийсь інакший настрій. Лише в Монако на самому старі справи пішли не належним чином, тож сталась прикра та єдина станом на зараз поразки (1:2). Далі, щоправда, окрім двох німецьких важковаговиків, Баварії та дортмундської Боруссії, і суперників бодай трохи схожого рівня в команди Фліка не було, але то вже питання до везіння під час жеребкування. Без цього після реформи Ліги чемпіонів нікуди подітись.

Лісабонській Бенфіці, наприклад, у цьому плані поталанило значно менше, бо команда Бруну Лаже лише проти Црвени Звезди (2:1) та, можливо, Болоньї (0:0) зіштовхувалась із суперниками "під здобуття" очок, проте й у цих матчах "орли" в підсумку мали чимало проблем. Розгром мадридського Атлетіко (4:0) серед їхніх результатів при цьому виглядає дійсно якоюсь аномалією.

Ще й на етапі зміни календарного року в чемпіонаті почались проблеми в одного з грандів португальського футболу, що він не міг навіть очок здобути в іграх проти прямих конкурентів, і в підсумку відстає від Спортінга на три залікові бали. Проте в "левів" удалось вирвати Кубок ліги в серії пенальті, і це була дуже важлива перемога особисто для українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна, який здобув свій перший трофей із командою.

Що ж до досягнень у Лізі чемпіонів, то лісабонцям буде важко піднятись на більш високий щабель та поборотись за місце в 1/8 фіналу плей-оф. Із їхніми десятьма заліковими балами та суперниками в двох заключних турах краще вже думати про те, як не стати конкурентом донецького Шахтаря (а що, а раптом?!), хоча є й без того чимала кількість клубів, які радо посунуть Бенфіку подалі навіть від екватора турнірної таблиці.

У Барселони ж ситуація взагалі протилежна — її ще багато хто спробує обігнати й, безумовно, матимуть для цього всі шанси, але коли на тебе майже нічого не тисне, то й продовжувати грати в свій ризиковий футбол цілком можливо. На Анатолія Трубіна тим часом чекає черговий дуже важкий матч. У нього вже був один такий у цій кампанії Ліги чемпіонів — на Альянц Арені проти Баварії. І як він тоді примудрився пропустити лише одного разу (0:1)?

Для обох команд основний раунд на цьому не завершується, і далі у Бенфіки буде туринський Ювентус на виїзді. А у Барселони — бергамаська Аталанта вдома

Орієнтовні склади

Бенфіка: Трубін — Араужу, Отаменді, А. Сілва, Каррерас — Флорентіну, Еурснес, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо, Гаві — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Не зіграють: Саншеш (задня поверхня стегна) — Мартінес (задня поверхня стегна), Берналь (хрестоподібна зв’язка), Ольмо (литка).

Під питанням: Ді Марія (м’яз) — ..

Тренери кажуть

Бруну Лаже, головний тренер Бенфіки:

"Звичайно, Барселона є кандидатом на перемогу в Лізі чемпіонів. Це команда з фантастичними індивідуальними гравцями, а колективно вони вже мають ДНК Барси, у чому ви можете побачити руку їхнього нового тренера. Із більш вертикальною грою, Барселона стала сильнішою в пресингу, у перехідних фазах, це дуже потужний суперник".

Ганс-Дітер Флік, головний тренер Барселони:

"Тренер Бенфіки сказав, що ми є фаворитами в Лізі чемпіонів? Майбутнє покаже, правий він чи ні, очевидно, що це одна з наших цілей. Це одне з найскладніших змагань, яке ще потрібно спромогтись виграти".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались дев’ять разів — у фіналі Кубка чемпіонів-1960/61, коли Бенфіка перемагала в Берні (3:2), на групових етапах Кубка чемпіонів-1991/92 та Ліги чемпіонів-2012/13 та 2021/22, коли Барселона грала внічию (0:0), перемагала (2:0) та програвала на виїзді (0:3), а також перемагала (2:1) та грала внічию вдома (0:0 та 0:0) відповідно. Окрім цього, команди грали в чвертьфіналі сезону-2005/06 (0:0 та 2:0, перемога Барселони).