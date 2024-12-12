Сака — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Результативні дії англійця принесли його клубу три очки.

Правий вінгер Арсеналу Букайо Сака став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА, передає офіційний сайт турніру.

Арсенал — Монако 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

У рамках шостого туру основного етапу ЛЧ-2024/25 23-річний англієць відзначився дублем та асистом, забезпечивши перемогу Арсеналу над Монако.

1st: Bukayo Saka

2nd: Antoine Griezmann

3rd: Michael Olise

4th: Marco Bizot



🌶️ Saka takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/kFn7lWEneT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024

На індивідуальну нагороду також претендували нападник Атлетіко Антуан Грізманн, нападник Баварії Майкл Олісе та голкіпер Бреста Марко Бізот.

Сака протягом поточної кампанії взяв участь у 21 матчі Арсеналу в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 9 голів і 12 асистів.

Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета раніше висловився щодо "сухої" звитяги над Монако.