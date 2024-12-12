Сака — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Правий вінгер Арсеналу Букайо Сака став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА, передає офіційний сайт турніру.
Арсенал — Монако 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024
У рамках шостого туру основного етапу ЛЧ-2024/25 23-річний англієць відзначився дублем та асистом, забезпечивши перемогу Арсеналу над Монако.
На індивідуальну нагороду також претендували нападник Атлетіко Антуан Грізманн, нападник Баварії Майкл Олісе та голкіпер Бреста Марко Бізот.
Сака протягом поточної кампанії взяв участь у 21 матчі Арсеналу в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 9 голів і 12 асистів.
Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета раніше висловився щодо "сухої" звитяги над Монако.