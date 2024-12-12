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Фонсека: Я втомився боротись із цими всіма сторонніми речами в Мілані

12 грудня 2024

Паулу Фонсека, Getty Images

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Црвеною Звездою.

Італійський Мілан напередодні на власному полі обіграв сербську Црвену Звезду в рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Црвена Звезда 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека поділився враженнями від виступу власної команди.

"Я — людина, яка не задовольняється лише результатом. Але сьогодні я маю бути задоволений результатом — це в нашому випадку було найголовніше. Ми виграли, ми залишаємось у хорошій позиції, але я втомився боротись із цими всіма сторонніми речами. Я не задоволений виступом команди.

Я повинен поговорити з командою. Знову. Я не хочу порожніх балачок, я хочу проаналізувати ті речі, які мені зрозумілі. Це не тактичне чи технічне питання. Ми приїхали сюди, на цю вирішальну для нас гру, але я маю таке відчуття, що ми не робили все, щоб виграти. Це найгірше відчуття, яке я можу мати.

Проблема в тому, що наша команда — це американські гірки. Сьогодні ми в порядку, а завтра я не знаю, що буде. Завжди здається, що це орел чи решка. Такого я ще не зустрічав.

У цьому й проблема. Я знаю, що я працюю щодня, щоб досягти успіху. Але водночас я не знаю, чи всі в нашій команді можуть сказати про себе те саме.

Ми зобов'язані віддаватися і робити все для перемоги, а ми цього не робили. Я повинен поговорити з командою про те, що сталося на полі. Вони повинні зрозуміти, що так не повинно бути", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі італійський Мілан зіграє вдома проти каталонської Жирони.

Джерело: Сайт журналіста Альфредо Педулли

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