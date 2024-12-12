Гвардіола: Ви думаєте, що наші гравці не хочуть забивати?

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Ювентуса.

Англійський Манчестер Сіті напередодні на виїзді поступився туринському Ювентусу в рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ювентус — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми грали дуже добре. Але вітаю Ювентус із перемогою. Ми схибили в захисті лише під час пропущених голів, тоді як загалом провели непоганий матч.

Вихід до плей-оф зараз під загрозою? Так, і тому ми повинні здобувати перемоги, зокрема — у наступній грі. Ми поїдемо в Париж і спробуємо це зробити, а потім у нас буде остання гра вдома.

Як виходити з нашого поточного стану? Граючи так, як ми грали сьогодні. Без сумніву, перемога додала б нам впевненості. Хлопці викладаються на повну, ми просто повинні дивитись уперед.

Як гравець, я багато разів програвав, і виняткова річ — це коли ти виграєш 11 чемпіонатів у 14 сезонах. Програвати — це завжди важкий момент, тому що результати не приходять самі по собі. Можливо, нам не вистачає компактності.

Ювентус — топ-команда, вона завжди була такою. Я вітаю їх із цією перемогою, і їхня майбутня доля в цьому турнірі тепер належить виключно їм.

Ви думаєте, що наші гравці не хочуть забивати? Є суперники, є їхні захисники, і вони чудово впорались. Вітаю їх із цим. Ми граємо так само, як і раніше, і це той самий спосіб, який привів нас до великих звершень в Англії та в усьому світі. Стиль гри нас врятує.

У нас немає цілісності в захисті, тому ми не виграли більшість із цих ігор, але гравці віддали всі сили, і цей момент зробить нас сильнішими", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті зіграє в гостях у французького Парі Сен-Жермен.