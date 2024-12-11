Ювентус долучився до переліку кривдників Манчестер Сіті

Команда Тіаго Мотти зупинила власну серію з чотирьох нічиїх поспіль, а суперникам — сформувала нову невдалу.

Ліга чемпіонів УЄФА — турнір особливий. І не тільки тому, що зводить поміж собою в запеклі протистояння найуспішніші команди Європи. Точніше, це рік тому їхні виступи могли здаватись доволі непоганими, тоді як уже в новому сезоні з’являлись окремі чинники, які могли докорінно змінити стан справ.

У туринського Ювентуса, наприклад, це була зміна головного тренера, після якої початковий етап роботи Тіаго Мотти на чолі "зебр" сприймався доволі неоднозначно. Навіть у головному турнірі Старого Світу "б’янконері" в підсумку перестали перемагати останнім часом, тоді як у чемпіонаті вже вважались однією з найбільш непоступливих, але й миролюбної водночас команд.

У англійського Манчестер Сіті тим часом була геть інша історія — там ніхто тренерів не звільняв. Ба більше — обновлювали контракт із Хосепом Гвардіолою, після чого, за надзвичайним збігом обставин, розпочався найгірший етап у тренерській кар’єрі іспанського фахівця. Як не дивно, цей період розтягнувся на стільки, що навіть до шостого туру Ліги чемпіонів завершитись не встиг.

Коли довкола все йде шкереберть, то інколи хочеться просто знайти шпарину, аби хоч трохи зменшити тиск зі сторони. На жаль, у Лізі чемпіонів усі ці свої шпарини команди тримають настільки стиснутими, що виходить продовження страждань. На полі Альянц Стедіум цього разу, бодай у першому таймі, Ювентус та Манчестер Сіті те й робили, що виключно страждали. І ми разом із ними.

Бо мало що виходило в атаці що в одних, що в інших. "Зебри" чекали моменту для проведення швидких наступів, "містяни" тримали м’яч — тут узагалі нічим нікого не здивуєш. А от низькою кількістю гольових моментів від обох команд дійсно можна було схопити зненацька. У гостей пригадується ось так одразу лише невдала спроба Голанда в центрі штрафного з передачі Де Брюйне перекинути Ді Грегоріо, тоді як у господарів, хіба що, дальні удари Їлдиза вартували уваги. Але ж цього критично мало!

Інша справа — у другій половині матчу. Там Юве одразу підняв ставки голом на 53 хвилині, коли як не Гатті в падінні боковими ножицями заштовхав м’яч у сітку разом із Едерсоном, так Влахович упорався з цим завданням більш простим для виконання ударом головою. І треба в той момент було бачити реакцію гравців Сіті — тут вам не до жартів, реально з’явився ризик програти черговий матч на короткому відтинку сезону.

І чим далі заходила ця гра, тим відчуття неминучості поразки гостей лише посилювалось. А як інакше, коли команда атакує лише заради того, аби наростити собі відсоток володіння м’ячем? Були небезпечними лише дальні удари від Де Брюйне та Гюндогана, але голи Ді Грегоріо грає з натхненням, то для нього це не є надто складними викликами.

А потім Мотта додав трохи свіжості замінами, і одразу його команда оформила другий м’яч зусиллями Веа та Маккенні під час контратаки через правий фланг, за якою захист "містян" навіть не намагався встигнути, хоча вона кілька разів зашпорталась. Це вже історія про психологію, і туди ж зайві емоції від команди Гвардіоли, коли вона зрозуміла неминучість поразки. А тут не емоціями вже брати треба, а діставати калькулятори й рахувати ймовірність провалу.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у бельгійського Брюгге, тоді як англійський Манчестер Сіті навідається до французького Парі Сен-Жермен.— Манчестер Сіті 2:0Влахович, 53, Маккенні, 75Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Даніло — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 69) — Консейсан (Веа, 69), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 84) — Влахович (Дуглас Луїс, 85).Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол, Льюїс — Де Брюйне, Гюндоган, Сілва — Доку (Савіо, 78), Голанд, Гріліш (Нунес, 87).Попередження: Ді Грегоріо — Гріліш, Сілва