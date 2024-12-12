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Влахович: Сподіваюсь, матч проти Манчестер Сіті стане початком чогось нового

12 грудня 2024

Душан Влахович, Getty Images

Форвард Ювентуса прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Туринський Ювентус напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв англійський Манчестер Сіті.

Ювентус — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "зебр" Душан Влахович поділився враженнями від виступу власної команди.

"Уся команда продемонструвала чудовий виступ. Ми детально підготувались до матчу і чудово втілили в життя наш план.

Це чудовий результат, який дає нам великий поштовх на майбутнє. Мені трохи пощастило з голом, але головне, що м'яч залетів у ворота. Я хочу продовжувати в тому ж дусі.

Ми поговорили між собою після гри з Болоньєю і вирішили, що ми не можемо дозволити собі чекати наступного ляпаса, щоб відреагувати на нього. Виклик у вигляді Сіті завжди був важким, але ми повинні підходити й до інших ігор із такою ж інтенсивністю.

Ми — молода команда, і нам не вистачає досвіду, але тут, у Ювентусі, не можна просто гаяти час. Сподіваюсь, цей матч стане початком чогось нового", — заявив сербський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у бельгійського Брюгге.

Джерело: ФК Ювентус

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