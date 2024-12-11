Ліга чемпіонів: Лілль дотиснув Штурм

Австрійський клуб не втримав нічиєї з французьким.

Лілль у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Штурм на Стад П'єр-Моруа.

Ближче до завершення першого тайму Сахрауї вивів господарів поля вперед, після чого команди обмінялися голами Баккера й Кітеішвілі. По перерві Б'єрет відновив паритет у зустрічі, але втримати нічийний результат гостям не вдалося. Взяття воріт у виконанні Гаральдссона принесло команді Бруно Женезіо три очки.

Лілль — Штурм 3:2

Голи: Сахрауї, 37, Баккер, 45+2, Гаральдссон, 81 — Кітеішвілі, 45+4, Б'єрет, 47

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Рібейро, Баккер (Гаральдссон, 80), Ісмаїлі (Гудмундссон, 68) — Кабелла (Фернандес-Пардо, 68), Андре, Буадді (Мукау, 56), Сахрауї (Байо, 80) — Девід

Штурм: худяков — Джонстон (Малич, 87), Гейргофер, Горенц Станкович (Гірлендер, 84), Вютріх, Лавале — Чуквуані (Джатта, 87), Кітеішвілі, Ялькує — Б'єрет, Бевінг (Горват, 85)

Попередження: Баккер — Чуквуані