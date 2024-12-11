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Алонсо: Баєр хотів зіграти з Інтером по-дорослому

11 грудня 2024

Хабі Алонсо, Getty Images

Керманич Баєра прокоментував перемогу над Інтером.

Напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр на власному полі обіграв міланський Інтер.

Баєр — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли хорошу гру, дуже цілісну та зрілу. Проти Інтера також необхідно мати контроль над емоціями, тому що вони дуже небезпечні. Ми контролювали гру і мали три моменти, не допустивши жодного біля власних воріт.

Я вважаю, що врешті-решт результат заслужений, важко не припуститись помилок проти команди рівня Інтера, і ми точно не очікували, що саме Мукіеле вирішить долю цього матчу. Але ми щасливі, що все так сталось.

Гол у фіналі гри — це не випадковість. Це завжди так було, і ми дуже поважаємо Інтер, але ми хотіли перемогти, узяти на себе відповідальність за результат, зіграти по-дорослому, і це те, що ми й зробили.

Я думаю, що це заслужена перемога, я хочу передати цей дух команді — треба завжди хотіти більшого, щоб створювати моменти, і сьогодні нам це вдалось.

Граючи вдома, ми хотіли зберегти контроль над грою, не роблячи при цьому нічого божевільного, тому що вони могли контратакувати, як це було в моменті з Таремі, але ми все ж таки хотіли забити. І нам це вдалось. Так, дещо випадковим чином і наприкінці гри, але все ж таки", — заявив іспанській фахівець.

У наступному турі леверкузенський Баєр гостюватиме у мадридського Атлетіко.

Джерело: Сайт журналіста Альфредо Педулли

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