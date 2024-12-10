Баєр дотиснув Інтер у Леверкузені

Непроста перемога колективу Хабі Алонсо.

Леверкузенський Баєр у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав міланський Інтер на БайАрені.



Протягом першого тайму зустрічі командам не вдалося відкрити рахунок. Усе йшло до нічийного результату без голів, але господарі поля все ж встигли уразити ворота гостей. Дебютним результативним ударом за "фармацевтів" відзначився орендований у ПСЖ захисник Норді Мукіеле.

Баєр — Інтер 1:0

Гол: Мукіеле, 90

Баєр: Коварж — Мукіеле, Тапсоба, Та, Інкап'є, Грімальдо (Гарсія, 90) — Паласіос, Джака — Фрімпонг, Телла (Тер'є, 83), Вірц (Андріх, 90)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан, Фраттезі (Асллані, 66), Чалханоглу (Барелла, 66), Зелінські, Аугусто (Дімарко, 56) — Тюрам (Мартінес, 66), Таремі (Арнаутович, 85)

Попередження: Чалханоглу, Аугусто