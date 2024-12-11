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Баєр — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу 10.12.2024

11 грудня 2024

Баєр — Інтер, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 леверкузенський Баєр на власному полі обіграв міланський Інтер.

Після загалом рівного першого тайму, переможця цієї пари ще достатньо довго довелось визначати, незважаючи на перевагу "фармацевтів" на м’ячі та за моментами.

І в підсумку команда Хабі Алонсо таки свого домоглась — не без допомоги "магії" останніх хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Інтер у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баєр — Інтер 1:0
Гол: Мукіеле, 90

Баєр: Коварж — Мукіеле, Тапсоба, Та, Інкап'є, Грімальдо (Гарсія, 90) — Паласіос, Джака — Фрімпонг, Телла (Тер'є, 83), Вірц (Андріх, 90)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан, Фраттезі (Асллані, 66), Чалханоглу (Барелла, 66), Зелінські, Аугусто (Дімарко, 56) — Тюрам (Мартінес, 66), Таремі (Арнаутович, 85)

Попередження: Чалханоглу, Аугусто

Джерело: MEGOGO

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