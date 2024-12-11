Індзагі: Є велика повага до Баєра

Керманич Інтера прокоментував поразку від Баєра.

Напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на виїзді поступився леверкузенському Баєру.

Баєр — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Це точно не була одна з наших найкращих ігор, але ми й зіткнулись з суперником у абсолютних кондиціях, який підійшов до матчу краще за нас. Після влучанням в поперечину, ми контролювали гру, можливо, навіть занадто, і ми могли б наважитись на більше, але нам не вистачило якості в останніх 25 метрах атаки.

Тому прикро програвати таким чином, тому що це позбавляє нас нашої безпрограшної серії, проте не впливає на наш шлях загалом. Ми, імовірно, усе ще будемо у вісімці кращих. Це вирішиться в січні, але наша доля хоча б буде в наших руках.

Пропущений м’яч? Там було порушення правил, а Дарміан побачив суперника в останню мить. У той момент гри ми повинні були бути більш обережними. У другому таймі ми грали гірше, аніж у першому, але особливих проблем не було.

Але це Ліга чемпіонів і ми йдемо вперед із високо піднятою головою. Ми залишаємо позаду суперника, яка також показала сьогодні, що заслуговує бути серед вісімки найкращих, але ми будемо думати про це з січня.

Ми проаналізуємо все спокійно. Сьогодні ми не зіграли чудову гру, але є велика повага до суперника, який був дуже якісним", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме у празької Спарти.