Мусіала: Сподіваюсь, Баварія зайде далеко в цій Лізі чемпіонів

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Шахтарем.

У шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія обіграла донецький Шахтар в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Джамал Мусіала прокоментував виступ власної команди.

"Приємно перемагати в такій грі. Ми не дуже добре почали, пропустивши швидкий гол, але ми не опустили голови. Ми робили свою справу до останнього, і другий гол відкрив для нас гру.

Після цього ми змогли трохи розважитись. Майкл Олісе, я, інші гравці — кожен із нас зміг щось показати.

Очевидно, що перемога в Лізі чемпіонів — це наша мета і мрія, але ми не повинні заглядати занадто далеко вперед. Ми просто повинні сприймати кожну гру як належне, продовжувати ставати кращими як команда, і тоді, сподіваюсь, ми зайдемо далеко в цій Лізі чемпіонів", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у нідерландського Феєнорда.