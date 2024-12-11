Траоре: Рахунок занадто великий для того, як грав Шахтар

Форвард Шахтаря прокоментував поразку від Баварії.

У шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від мюнхенської Баварії в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "гірників" Лассіна Траоре прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка гра для нас, і важкий результат за її підсумком. Особливо з огляду на те, як ми грали. Думаю, ми заслуговували на більше, але не скажу, що ми заслуговували на перемогу. Рахунок занадто великий для того, як ми грали. Ми повинні зробити висновки і рухатись далі.

Ми знаємо, як грає Баварія, знаємо її якість. Вони безперервно пресингують упродовж 90 хвилин, а потім у них дають про себе топ-гравці, такі як Мусіала та Олісе. Ми заплатили сповна за власні помилки сьогодні.

Ми все ще впевнені [у виході до плей-офф]. У нас все ще є шанс, це футбол. Нам належить зіграти ще два матчі по 90 хвилин, обидва в Німеччині. Ми граємо з Дортмундом на виїзді, що буде нелегко, а також з Брестом формально вдома. Брест дуже добре виступає в цьому змаганні. Тож ми повинні зберігати спокій, продовжувати йти вперед і випробувати свої вдачу", — заявив буркінійський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме французький Брест.