Мюллер: Не варто сприймати перемогу над Шахтарем як належне

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Шахтарем.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла донецький Шахтар в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер прокоментував виступ власної команди.

"Ми задоволені результатом. У таких матчах завжди є різні фази. Пропущений гол застав нас зненацька, але потім ми продовжували йти вперед і мали багато моментів через наш успішний пресинг.

Суперники хотіли грати з глибини, але теж іноді втрачали м'яч. Так, як ми забили наш другий гол, ми могли забити ще кілька подібних. Важливо, щоб ми продовжували в тому ж дусі.

Не варто сприймати цю перемогу як належне, і добре, що ми залишаємось безжальними навіть після того, як ведемо 3:1, і що гравці атаки хочуть продовжувати забивати голи. Це має бути нашим головним пріоритетом", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у нідерландського Феєнорда.