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Компані: Баварія пропустила занадто рано

11 грудня 2024

Венсан Компані, Getty Images

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Шахтарем.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла донецький Шахтар в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

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Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"У нас був важкий гри початок. По тому, як ми налаштувались на цей матч, я думаю, було зрозуміло, що ми краща команда. Але іноді ви пропускаєте, і ми пропустили занадто рано, проте залишились спокійними, і я думаю, що найважливіше те, що надалі ми прогресували за грою.

Ми не скаржимось на травми — це просто факт, такі моменти можуть траплятись упродовж сезону. Я думаю, що зараз у нас у складі також є гравці, які отримували травми в минулому. Тож іноді ви можете спробувати зменшити ці 15-20 відсотків утрат, але ви не можете повністю не звертати на них увагу.

Ми залишались спокійними, довіряли власній ідеї, і я думаю, що ми завжди намагаємось грати з максимальною віддачою. Головне, що гравці, це зробили — виграли цю гру.

Ми залишились спокійними після пропущеного м'яча. У першому таймі ми явно були кращою командою і мали один або два моменти, які повинні були реалізувати краще. Ми увійшли в гру і ставали все кращими і кращими, це був стабільний виступ у цілому.

Ми домінували і мали багато можливостей. Звичайно, завжди можна стати краще, але ми на правильному шляху", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у французького Феєнорда.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА, ФК Баварія

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