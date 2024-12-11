Компані: Баварія пропустила занадто рано

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Шахтарем.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла донецький Шахтар в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"У нас був важкий гри початок. По тому, як ми налаштувались на цей матч, я думаю, було зрозуміло, що ми краща команда. Але іноді ви пропускаєте, і ми пропустили занадто рано, проте залишились спокійними, і я думаю, що найважливіше те, що надалі ми прогресували за грою.

Ми не скаржимось на травми — це просто факт, такі моменти можуть траплятись упродовж сезону. Я думаю, що зараз у нас у складі також є гравці, які отримували травми в минулому. Тож іноді ви можете спробувати зменшити ці 15-20 відсотків утрат, але ви не можете повністю не звертати на них увагу.

Ми залишались спокійними, довіряли власній ідеї, і я думаю, що ми завжди намагаємось грати з максимальною віддачою. Головне, що гравці, це зробили — виграли цю гру.

Ми залишились спокійними після пропущеного м'яча. У першому таймі ми явно були кращою командою і мали один або два моменти, які повинні були реалізувати краще. Ми увійшли в гру і ставали все кращими і кращими, це був стабільний виступ у цілому.

Ми домінували і мали багато можливостей. Звичайно, завжди можна стати краще, але ми на правильному шляху", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у французького Феєнорда.