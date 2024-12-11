Кевін: Баварія — команда іншого виміру

Форвард Шахтаря прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від мюнхенської Баварії в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "гірників" Кевін прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, гра була дуже складною. Ми почали доволі непогано, однак коли ви граєте проти таких команд, як мюнхенська Баварія, команд іншого виміру, то потрібно дещо більше, ніж просто самовіддача, яку ми, безумовно, продемонстрували.

Як я і сказав, вважаю, що ми почали доволі добре, проте, граючи проти таких команд, як Баварія, завжди слід очікувати, що вони можуть перевернути гру на свою користь, що й сталось.

Це був дуже важливий гол для мене. Перший забитий м’яч у Лізі чемпіонів — мрія, яку я переслідував від самого дитинства. Певно, у цьому аспекті я щасливий, хоча в розрізі нашого результату — засмучений.

Це момент, який був гарною ознакою нашої командної взаємодії: Зуб чудово вирізав на мене передачу, а мені лишалося тільки замкнути.

Усі забиті м’ячі, усі свої здобутки й досягнення я присвячую сім’ї. І я щасливий, що вони могли бути присутніми в момент, який є дуже важливим для мене, а саме коли я відзначився своїм першим голом у Лізі чемпіонів.

Безумовно, це був складний рік, насичений. На жаль, ми втрачали очки там, де не повинні були їх втрачати, і кожна подібна поразка була болючою для нас. Але ще дві гри Ліги чемпіонів попереду, і я вірю, що ми ще матимемо шанси", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме французький Брест.