Грам зіграє з перших хвилин проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та мюнхенська Баварія.

Донецький Шахтар та мюнхенська Баварія зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Фельтінс-Арені.

Маріно Пушич, після перемоги над полтавською Ворсклою (3:1), використав із перших хвилин Коноплю та Грама в обороні, тоді як Бондаренко повернеться до центру поля, а Сікан та Кевін — до атаки.

Венсан Копані, на тлі перемоги над Гайденгаймом (4:2), залучив до стартового складу Лаймера на правому фланзі оборони, тоді як Горецка зіграє в опорній зоні, а Мусіала — під нападником.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Азарові, Вінісіус, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.



Баварія: Перец — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане — Мюллер.

Запасні: Шмітт, Кланац, Даєр, Ібрагімович, Бої, Іранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну.



Гра Шахтар — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.