Шахтар — Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 10.12.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 10 грудня та розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде мюнхенська Баварія.

Єврокубковий поєдинок пройде Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась ПСВ (2:3), а до цього виграла у Янг Бойз (2:1), поступилась Арсеналу (0:1), програла бергамаській Аталанті (0:3) і зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

Онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.