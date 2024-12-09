Лаймер: Шахтар — хороша команда з об'єднанням молодості та досвіду

Хавбек німецької команди поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Півзахисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Тема навантажень зараз дуже важлива у футболі. Ми маємо великий склад. Травми будуть завжди, незалежно від того, скільки ігор. Всі гравці різні.

Я почуваюся найкраще у півзахисті — там я грав найбільше. Але мені також подобається грати на позиції правого захисника. Мені подобається бути на полі. Мені все одно, де грати – головне грати.

Формат Ліги чемпіонів? Він інший і він безперечно захоплюючий, оскільки ви не знаєте, скільки точно очок вам потрібно, щоб бути в потрібному місці. На даний момент все виглядає добре, а як буде далі – побачимо.

Шахтар — це хороша команда, в якій добре поєднуються молодість та досвід. Для нас важливо добре підготуватися та зіграти у свою гру", — наводить слова Лаймера прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Баварія відбудеться завтра, 10 грудня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.