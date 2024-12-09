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-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
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Матвієнко: Немає ніякого страху перед Баварією, а чому він повинен бути?

09 грудня 2024

Микола Матвієнко, ФК Шахтар Донецьк

Центрбек Шахтаря висловився про майбутній матч із мюнхенцями у Лізі чемпіонів.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з мюнхенськую Баварією.

Центральний захисник "гірників" Микола Матвієнко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з німецьким грандом.

"Немає ніякого страху перед Баварією, а чому він повинен бути? Так, ми знаємо, що Баварія – це, напевне, одна з найкращих команд у світі: демонструє дуже серйозний футбол, дуже потужні гравці на кожній позиції. Але я вважаю, що Шахтар теж дуже серйозна команда, і, як я казав, ми зробимо все, щоб перемогти.

Єврокубкові виступи протягом двох років не в Україні? Намагаємося адаптуватися, але це нелегко. Напевно, нашим опонентам трохи краще в цьому плані, тому що для них це виїзна гра, але одна година – і вони вже тут, а нам добиратися 15 годин. Але це не виправдання, ми підлаштовуємося під ці реалії. Іншого варіанту немає, на жаль.

Чи є позитивною новиною відсутність Кейна? Чесно, не знаю. Як я сказав, там така потужна команда, що на кожну позицію є заміна. Тому я не думаю, що це якось впливатиме на якість їхньої гри.

Щодо нового формату Ліги чемпіонів, напевно, він став цікавішим для глядачів, але трохи важчим для клубів, тому що вісім різних суперників, а не три команди, з якими зіграв і наступного разу вже знаєш, з ким гратимеш. Тут потрібно вісім разів готуватися наново. Тому в цьому плані і цікавіше, і важче", — цитує слова Миколенка офіційний сайт Шахтаря.

Матч Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня. Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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