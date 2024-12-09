Компані: Шахтар завжди був командою, яка домінує

Наставник мюнхенської команди поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Звичайно, це щось особливе. Ми в Німеччині, для нас це майже як домашня гра. Але це не Альянц Арена. Сподіваюся, завтра ми виграємо.

Для нас важлива кожна фаза гри. Стандарти — це шанс забити гол. Для мене не важливо, як забиваються голи, головне, щоб ми були небезпечними. Останнім часом навісні передачі спрацьовували. Важливо, щоб ми завжди були небезпечними, що ми й робили досі. Також важливо, щоб ми залишалися небезпечними при стандартах.

Шахтар завжди був командою, яка домінувала. Ми теж такі. У Лізі чемпіонів вони іноді щось змінюють. Склад команди цікавий поєднанням молодих і досвідчених гравців. Я неодноразово грав проти Шахтаря. Ми ставимося до них з повагою. Це важлива гра для нас", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Баварія відбудеться завтра, 10 грудня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.