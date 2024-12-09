Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
5
Штутгарт
1
27 листопада
19:45
Штурм
1
Жирона
0
27 листопада
19:45
Болонья
1
Лілль
2
27 листопада
22:00
Ліверпуль
2
Реал Мадрид
0
27 листопада
22:00
Монако
2
Бенфіка
3
27 листопада
22:00
ПСВ
3
Шахтар
2
27 листопада
22:00
Селтік
1
Брюгге
1
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
0
Боруссія Дортмунд
3
27 листопада
22:00
Астон Вілла
0
Ювентус
0
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Компані: Шахтар завжди був командою, яка домінує

09 грудня 2024

Венсан Компані, Getty Images

Наставник мюнхенської команди поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Звичайно, це щось особливе. Ми в Німеччині, для нас це майже як домашня гра. Але це не Альянц Арена. Сподіваюся, завтра ми виграємо.

Для нас важлива кожна фаза гри. Стандарти — це шанс забити гол. Для мене не важливо, як забиваються голи, головне, щоб ми були небезпечними. Останнім часом навісні передачі спрацьовували. Важливо, щоб ми завжди були небезпечними, що ми й робили досі. Також важливо, щоб ми залишалися небезпечними при стандартах.

Шахтар завжди був командою, яка домінувала. Ми теж такі. У Лізі чемпіонів вони іноді щось змінюють. Склад команди цікавий поєднанням молодих і досвідчених гравців. Я неодноразово грав проти Шахтаря. Ми ставимося до них з повагою. Це важлива гра для нас", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Баварія відбудеться завтра, 10 грудня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Баварія

команди
Сюжет
статті на тему:
Мануель Ноєр, Getty Images 09 грудня 2024 Компані повідомив про перелом ребра у Ноєра
Микола Матвієнко, ФК Шахтар Донецьк 09 грудня 2024 Матвієнко: Немає ніякого страху перед Баварією, а чому він повинен бути?
Шахтар, gettyimages 08 грудня 2024 Пушич оголосив заявку Шахтаря на матч із Баварією
ДАРІЙО СРНА, GETTY IMAGES 09 грудня 2024 Срна: Хочемо перемогти Баварію
   