Срна: Хочемо перемогти Баварію

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна напередодні Ліги чемпіонів проти Баварії заявив, що команда гратиме на перемогу, попри статус суперника.
"Звичайно, ми хочемо перемогти Баварію. Навіть якщо ми є явними аутсайдерами. Ми хочемо показати, що наша молода команда може грати в привабливий, атакувальний футбол. Але це ще не головне для нас. Наша найбільша мета — це зробити так, щоб Україна нами пишалася", — сказав Срна в коментарі Sports Illustrated.
Матч відбудеться у вівторок, 10 грудня. Шахтар має в активі чотири очки після п'ятьох турів Ліги чемпіонів. У Баварії дев'ять балів.
Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.