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10 грудня
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-
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-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
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РБ Лейпциг
-
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-
10 грудня
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Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
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Срна: Хочемо перемогти Баварію

09 грудня 2024

ДАРІЙО СРНА, GETTY IMAGES

Команда налаштовується на боротьбу із гегемоном німецького футболу.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна напередодні Ліги чемпіонів проти Баварії заявив, що команда гратиме на перемогу, попри статус суперника.

"Звичайно, ми хочемо перемогти Баварію. Навіть якщо ми є явними аутсайдерами. Ми хочемо показати, що наша молода команда може грати в привабливий, атакувальний футбол. Але це ще не головне для нас. Наша найбільша мета — це зробити так, щоб Україна нами пишалася", — сказав Срна в коментарі Sports Illustrated.

Матч відбудеться у вівторок, 10 грудня. Шахтар має в активі чотири очки після п'ятьох турів Ліги чемпіонів. У Баварії дев'ять балів.

Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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