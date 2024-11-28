Модріч: У Реала є шанси потрапити до топ-8 Ліги чемпіонів

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

Мадридський Реал у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Півзахисник команди Лука Модріч висловився про шанси на плей-оф.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

"У нас ще є шанси потрапити до топ-8, ми маємо сподіватися на краще. Попереду у нас три складні матчі, особливо проти Аталанти, але якщо ми виграємо всі три, то маємо шанс потрапити у вісімку", — сказав Модріч.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.