Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль на власному полі приймав мадридський Реал і здобув перемогу з рахунком 2:0.

Напружена дуель на Енфілді подарувала нам безгольовий перший тайм за переваги на м’ячі з боку господарів, яка після перерви зберіглась, проте змінились обставини — "червоні" забили першими, після чого команди обмінялись невдалими виконанням пенальті, і колектив Арне Слота закріпив перевагу за рахунком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Реал Мадрид у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0

Голи: Мак Аллістер, 52, Гакпо, 77

Незабиті пенальті: Салах, 70 (штанга) — Мбаппе, 61 (воротар)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Собослаї, 82), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Гакпо, 68), Л. Діас.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді (Гарсія, 71) — Модрич (Ендрік, 79), Камавінга (Себальйос, 56), Беллінгем — Гюлер (Васкес, 57), Мбаппе, Б. Діас.

Попередження: Нуньєс, Гравенберх, Аллістер — Асенсіо, Менді, Себальйос