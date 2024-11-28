Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
5
Штутгарт
1
27 листопада
19:45
Штурм
1
Жирона
0
27 листопада
19:45
Болонья
1
Лілль
2
27 листопада
22:00
Ліверпуль
2
Реал Мадрид
0
27 листопада
22:00
Монако
2
Бенфіка
3
27 листопада
22:00
ПСВ
3
Шахтар
2
27 листопада
22:00
Селтік
1
Брюгге
1
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
0
Боруссія Дортмунд
3
27 листопада
22:00
Астон Вілла
0
Ювентус
0
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

28 листопада 2024

Ліверпуль — Реал Мадрид, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль на власному полі приймав мадридський Реал і здобув перемогу з рахунком 2:0.

Напружена дуель на Енфілді подарувала нам безгольовий перший тайм за переваги на м’ячі з боку господарів, яка після перерви зберіглась, проте змінились обставини — "червоні" забили першими, після чого команди обмінялись невдалими виконанням пенальті, і колектив Арне Слота закріпив перевагу за рахунком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Реал Мадрид у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0
Голи: Мак Аллістер, 52, Гакпо, 77

Незабиті пенальті: Салах, 70 (штанга) — Мбаппе, 61 (воротар)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Собослаї, 82), Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Гакпо, 68), Л. Діас.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді (Гарсія, 71) — Модрич (Ендрік, 79), Камавінга (Себальйос, 56), Беллінгем — Гюлер (Васкес, 57), Мбаппе, Б. Діас.

Попередження: Нуньєс, Гравенберх, Аллістер — Асенсіо, Менді, Себальйос

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Ліверпуль - Реал, getty images 27 листопада 2024 Ліверпуль впевнено обіграв Реал у матчі з двома нереалізованими пенальті
   