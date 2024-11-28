П'ятий тур Ліги чемпіонів-2024/25 — найрезультативніший за всю історію

Новий історичний рекорд!

Напередодні завершився черговий тур Ліги чемпіонів. Після зміни формату команди грають 18 матчів за тур, а не як раніше 16.

У цьому турі було забито 67 голів і це стало новим рекордом результативності. Попередній було встановлено у першому турі Ліги чемпіонів-2000/01, коли команди забили 63 голи за 16 поєдинків.

Отже, тепер трійка лідерів результативності виглядає наступним чином:

1) 5-й тур-2024/25 – 67 голів (18 матчів)

2) 1-й тур-2000/01 – 63 голи (16 матчів)

3) 3-й тур-2020/21 – 62 голи (16 матчів)

Раніше повідомлялось, що голкіпер Шахтаря Дмитро Різник встановив рекорд за кількістю сейвів в Лізі чемпіонів.