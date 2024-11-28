Бейл: Ліверпуль домінував у грі від початку й до кінця

Ексфутболіст Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

Напередодні в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри колишній гравець "галактікос" Гарет Бейл поділився враженнями від виступу команди Карло Анчелотті.

"Мбаппе? Він найкращий у світі, і це лише питання часу, коли він це доведе. Вони з Салахом обидва сьогодні не реалізували пенальті, але оскільки Ліверпуль переміг, то говоритимуть лише про Мбаппе.

Щодо самого матчу, то Ліверпуль був набагато кращим і домінував у грі від початку й до кінця.

Станом на зараз Анчелотті не залишається нічого іншого, окрім як чекати на відновлення гравців. Дуже важко змагатись на високому рівні з такою кількістю травмованих, яку має наразі Реал", — заявив колишній валлійський футболіст.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.