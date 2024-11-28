Модрич: Лігу чемпіонів зараз просто так не виграєш

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Ліверпуля.

Мадридський Реал у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні поступився англійському Ліверпулю на полі суперників.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Лука Модрич поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми не звикли програвати три матчі в групі Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що це важкі ігри, але попереду залишилось ще три гри, і ми повинні зіграти в них краще.

Я думаю, що це була справедлива перемога Ліверпуля. Ми добре грали в першому таймі, але нам бракувало атаки. У другому таймі вони були кращими, пенальті міг все змінити, але ми ним не скористались.

Я думаю, що ми перебуваємо в хорошій динаміці, особливо в Ла Лізі після перемоги в останніх двох матчах, і ми повинні продовжувати цей шлях в Лізі чемпіонів. Ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватись, і ми зробимо це, у вас не повинно бути в цьому жодних сумнівів.

Важко програти три гри поспіль, але Лігу чемпіонів зараз просто так не виграєш. Ми віримо в себе.

Мбаппе? Я бачу, що у нього все добре, він тренується добре і з бажанням. Іноді все йде не так, як йому б хотілося б, але ми віримо в нього.

Це його перший рік, і це ніколи не буває легко. Адаптація до Реала завжди складна, але він гравець із великим досвідом. Він чудовий гравець, він був одним із найкращих гравців світу в останні роки, і він все ще залишається таким. Ми довіряємо йому, і він знає, як вийти з цієї ситуації.

Це непростий момент для нас, але, як я вже казав, Лігу чемпіонів зараз просто так не виграти. Попереду ще багато ігор, і ми віримо в себе. Я розумію, що навколо нас є занепокоєння і невпевненість, але всередині колективу цього немає. Навпаки, у нас є впевненість у собі і в тому, що ми вийдемо з цієї ситуації.

Можливо, у другому таймі ми підсіли, особливо після пропущеного пенальті. Вони були кращими, але до того часу ми тримались добре. Фізично ми в порядку, але ми повинні продовжувати працювати і пройти через це разом, як команда", — заявив хорватський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.