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-
10 грудня
22:00
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11 грудня
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-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
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Емері: У Англії це — не фол, та й у Європі це — не фол

28 листопада 2024

Унаї Емері, Getty Images

Керманич Астон Вілли прокоментував нічию проти Ювентуса.

Бірмінгемська Астон Вілла у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні зіграла внічию проти туринського Ювентуса на власному полі.

Астон Вілла — Ювентус 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "левів" Унаї Емері поділився враженнями від виступу власної команди.

"Я не дуже зрозумів, що сталось у останньому епізоді цієї гри. Арбітр зарахував гол, потім VAR сказав, що це був не гол, і мені не був незрозумілий такий перебіг подій.

У Англії це — не фол, та й у Європі це — не фол, ні для мене, ні для моєї команди.

Загалом, задоволений грою, а також прогресом команди. У першому таймі була рівна гра, а в другому ми грали краще. Я дуже щасливий, тому що ми здобули очко і зіграли дуже, дуже конкурентну гру.

Ми поважали наших суперників і намагались здобути всі три очки. Ми проаналізували гру Ювентуса перед матчем, те, як вони будують команду, але вони дуже конкурентоспроможні і їх важко перемогти.

Це був дуже, дуже напружений матч для обох команд. У нас три перемоги, одна нічия і одна поразка — це дуже добре. І в нас усе ще є можливості фінішувати у вісімці найкращих", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла гостюватиме у німецького РБ Лейпциг.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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