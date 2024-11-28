Астон Вілла — Ювентус 0:0 Огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла на власному полі приймала туринський Ювентус і так і залишила на табло рахунок 0:0.

Велика тактична дуель Унаї Емері та Тіаго Мотти минула без забитих м’ячів, але з високим рівнем напруги. Особливо в другому таймі, коли обидві команди мали моменти для підсумкового успіху.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Ювентус у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Астон Вілла — Ювентус 0:0

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Камара (Дуран, 78), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 86), Роджерс, Макгінн — Воткінс (Барклі, 78).

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 66), Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 86) — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 82) — Веа.

Попередження: Тілеманс, Бейлі, Торрес — Калулу, Веа, Копмейнерс