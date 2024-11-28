Мотта: Ювентус продовжує грати в сталій і збалансованій манері

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Астон Вілли.

Туринський Ювентус у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні зіграв унічию проти бірмінгемської Астон Вілли на полі суперників.

Астон Вілла — Ювентус 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "зебр" Тіаго Мотта поділився враженнями від виступу власної команди.

"Команда продовжує грати в сталій і збалансованій манері. Астон Вілла небезпечна на швидких контратаках і шукає свого нападника попереду довгими передачами, але ми не дозволяли їм робити це часто.

Очевидно, що ми також не створили багато моментів, але це було зроблено для того, щоб не дати Астон Віллі простору, якого вони шукали. Це був ще один хороший виступ, цінний здобуток, і ми продовжуємо йти далі на шляху до кваліфікації.

Ми завжди хочемо перемагати. У нас залишилося три гри для того, щоб забезпечити собі кваліфікацію. Це важливий момент, коли ми граємо кожну гру на повну, як ми це зробили сьогодні... завжди виходимо на поле з нашим уявленням про футбол і намагаємось перемогти.

Копмейнерс? Він грає на непростій позиції, йому складно перебувати між лініями. Коли він опускається глибше, він бачить більше поля і почувається більш невимушено. Він повинен робити свій внесок і в більш просунутій частині поля — і він здатний на це. У багатьох іграх він наближався до забитого гола.

Тен — особливий гравець, який може виконувати багато різних ролей. Я дуже радий, що він у нас є, саме тому його важко замінити", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме англійський Манчестер Сіті.