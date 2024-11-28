Слот: Хиби Салаха та Мбаппе з пенальті? Обидва показали сьогодні, що вони — звичайні люди

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Реалом.

Англійський Ліверпуль у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв на власному полі мадридський Реал.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ви й самі знаєте, наскільки особливо грати проти команди, яка стільки разів вигравала Лігу чемпіонів. Вони також були особистим болем для Ліверпуля впродовж багатьох років.

Сьогодні ж кожного разу, коли Реал загрожував нашим воротам, це було виключно через наші неправильні дії. Я думаю, що ми можемо грати з більшою інтенсивністю і краще володіти м'ячем.

Хиби Салаха та Мбаппе з пенальті? Обидва показали сьогодні, що вони — звичайні люди. У випадку Мбаппе, Келлегер був на висоті, він зробив для нас дуже багато в цій кампанії. Так само як і наш інший воротар, Аліссон Беккер, який теж був чудовим голкіпером.

Зусилля, які ми доклали в першому таймі, допомогли нам зіграти так само добре і в другому. Після перерви ми знали, чого від очікувати від суперників. Наша гра в другому таймі багато в чому пов'язана з тим, як ми грали в першому таймі.

Моя родина була сьогодні на Енфілді. Діти взяли кілька вихідних у школі, щоб бути тут. Коли сім'я поруч, це завжди добре, тому що тобі не потрібно бути зосередженим на роботі впродовж 24 годин. Можливо, лише десь 18 із них, не більш", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Ліверпуль гостюватиме у каталонської Жирони.